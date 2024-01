Gold-Puts mit 93%-Chance bei Kursrückgang auf 1.959 USD

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse ist der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) mehrfach von der Hürde abgeprallt. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 2.145 USD startete beim Goldpreis im Dezember eine Korrekturphase, die zunächst bei 1.972 USD von einem weiteren Anstieg abgelöst wurde. Diesem gelang es allerdings nicht, die alte Rekordmarke bei 2.076 USD nachhaltig zu überwinden und so setzte Gold im neuen Jahr weiter zurück. Seit dem Hoch bei 2.088 USD bildete sich so ein Abwärtstrendkanal, der bislang als Fortsetzung der Korrektur seit dem neuen Rekordhoch gewertet werden muss.

Charttechnischer Ausblick: In dieser Woche prallte Gold gleich mehrfach von der Hürde bei 2.040 USD nach unten ab. Diese Schwäche könnte jetzt zu einem Abverkauf unter 1.998 USD und bis an das erste Kursziel der Korrekturphase bei 1.982 USD führen. Hier hätten die Bullen die Chance, eine Trendwende einzuleiten und mit einem Ausbruch über 2.040 und 2.055 USD Kaufsignale auszubilden. Sollte der Wert dagegen auch unter 1.982 USD fallen, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert worden, dem ein Einbruch auf 1.959 USD folgen dürfte. Letztlich sollte Gold in diesem Fall bis 1.931 und 1.916 USD durchgereicht werden, ehe sich der große Aufwärtstrend fortsetzen kann.“

Gibt der Goldpreis in naher Zukunft zumindest wieder auf 1.959 USD nach, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 2.000 USD

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 2.000 USD, Bewertungstag 19.4.24, BV 0,1, ISIN: DE000PZ02DB8, wurde beim Goldpreis von 2.015 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,089 USD mit 2,70 – 2,74 Euro gehandelt.

Erreicht der Goldpreis in spätestens einem Monat die Marke von 1.959 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 4,70 Euro (+72 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.070,301 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei2.070,301 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UM0EUT9, wurde beim Goldpreis von 2.015 USD mit 5,27 – 5,29 Euro taxiert.

Gibt der Goldpreis auf 2.050 USD nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 10,20 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek