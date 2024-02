Gold Prognose neu – heute, morgen & nächste Woche (Februar 2024) – Wie geht es jetzt weiter mit dem Goldpreis?

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

Kurzfristige Gold Prognose 2024: Vom letzten Impuls an sein Allzeithoch im Dezember 2023 ist der Goldpreis deutlich zurückgekommen. Im jüngsten Verlauf wurde die $2.000er Marke verteidigt und der Kurs ringt um den 50-Tage-Durchschnitt. Sollte sich der Widerstand hier durchsetzen, wären Ziele bei $1.950 aktiv.

Vom letzten Impuls an sein Allzeithoch im Dezember 2023 ist der Goldpreis deutlich zurückgekommen. Im jüngsten Verlauf wurde die $2.000er Marke verteidigt und der Kurs ringt um den 50-Tage-Durchschnitt. Sollte sich der Widerstand hier durchsetzen, wären bei $1.950 aktiv. Mittelfristige Goldpreis Prognose 2025-2026: Vom Tief des Jahres 2022 hat sich eine Aufwärtstrendstruktur etabliert, die trotz Korrekturpotential bis in den $1.900er Bereich mittelfristig Ziele bei $2.300 ansteuern dürfte.

Vom Tief des Jahres 2022 hat sich eine etabliert, die trotz Korrekturpotential bis in den $1.900er Bereich mittelfristig bei $2.300 ansteuern dürfte. Langfristige XAU/USD Prognose 2030: Auch langfristig zeigt das Edelmetall steigende Notierungen, womit der etablierte Trendwinkel bis ins Jahr 2030 einen Kursanstieg bis $4.000 fördern könnte.

Goldpreis Prognose (XAU/USD) für Montag (26.02.24):

Update der Gold-Prognose: 24.02.24 (07:53 Uhr) bei 2.035 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Vom letzten markanten Tief aus Oktober 2023 ($1.810) hat der Goldpreis (XAU/USD) eine sehenswerte Rallye gestartet und bei $2.146 mit dem Vorjahreshoch auch ein neues Allzeithoch markiert. Am Ende ist der Kurs jedoch deutlich zurückgekommen, so dass die runde $2.000er Marke als Unterstützung gefährdet ist. Die Widerstandszone um das Jahreshoch aus 2020 bleibt hingegen als Zielmarke präsent.

Die Spanne der Monats Januar 2024 bildet von $2.001 bis $2.078 auch die Eckdaten dieser Trading-Range ab und setzt damit wichtige Marken für ein jeweiliges Ausbruchsszenario. In der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis von der runden $2.000er Marke wieder absetzen und einen festen Schlusskurs verzeichnen. Mit Notierungen am gleiten Durchschnitt aus 50 Tagen bleibt zum Wochenstart am Montag abzuwarten, ob hier ein Ausbruch an Ziele im $2.080er Bereich starten kann oder der Widerstand überwiegt.

Mögliche Tagesspanne: $2.025 bis $2.050

Die Börsentermine der folgenden Tage behalten wir ebenfalls im Auge:

Montag 16:00 Uhr USA Immobilienmarkt

Dienstag 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebige Güter | 16:00 Uhr CB Verbrauchervertrauen

Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr Arbeitsmarktdaten | 10:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund | 14:30 Uhr USA PCE Kernrate & Arbeitsmarktdaten

Freitag 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 15:45 und 16:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $2.041 = Vorwochenhoch | $2.070 = Jahreshoch 2022

Wichtige Unterstützungen: $2.010 = Vorwochentief | $2.001 = Januartief | $1.973 = Dezembertief

GD20 (Std): $2.028

Gold Prognose für Dienstag (27.02.24):

Abhängig von der Stimmung zum Wochenstart dürfte sich am Dienstag bereits zeigen, in welche Richtung sich der Kurs im Wochenverlauf orientieren wird. Notierungen über dem Vorwochenhoch könnten weitere Dynamik nach sich ziehen.

Erwartete Tagesspanne: $2.030 bis $2.050

Goldpreis Prognose (Spot) für diese Woche vom 26.02.-01.03.24:

Ergänzend zum Stundenchart ringt der Kurs um wichtige Unterstützungen. Momentan zeichnet sich eine Entscheidung an den gleitenden Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen ab, woraus nächste Ziele entweder am Tief aus Dezember 2023 oder dem Jahreshoch aus 2020 abgeleitet werden können.

Mögliche Wochenspanne: $2.020 bis $2.065

GD20: ➡️ $2.025 GD50: ➡️ $2.033 GD200: ➡️ $1.966

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView)

Gold Prognose für nächste Woche vom 04.03.-08.03.24:

Die nach dem Allzeithoch laufende Korrektur könnte weiterhin einem Test der Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts entgegensehen. Im Extrem wären sogar Notierungen bis zurück an die $1.930er Marke möglich, wo sich eine potentielle Nachfragezone befindet.

Dieses Szenario ließe sich jedoch mit der Rückkehr über die nahen gleitenden Durchschnitte abwenden. Bei einem Ausbruch über $2.080 würde sich eine Umkehr der kurzfristigen Abwärtstrendstruktur ergeben, die dann den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen würde.

Mögliche Wochenspanne: $2.040 bis $2.090

Aktueller Kurs und Chart des Goldpreises

Goldpreis Prognose 2024:

Goldpreis Prognose anhand des mittelfristigen Wochencharts: Im vergangenen Jahr hat sich der Goldpreis mit der bei $1.810 etablierten Unterstützung die Zone über $1.960 zurückgeholt und die 2.000er-Marke überwunden. Ein starker Nachfrageschub hat den Kurs zum Ende des Jahres an einen neuen Rekordwert ($2.146) katapultiert, wo jedoch direkt Gewinnmitnahmen eingesetzt haben.

Nach dem neuen Allzeithoch zeigt sich damit zunächst eine Konsolidierungsphase, in der jetzt Notierungen über der $1.950er Marke verteidigt werden sollten. Ein nächster Anlauf in Richtung neuer Hochs bleibt in diesem Szenario zeitnah möglich.

Goldpreis Prognose: Neue Hochs bleiben im Visier (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.075 | $2.146 = Allzeithoch

Unterstützung: $2.019 = 78,6 % Fibo-Level | $1.959 | $1.920

Kurze Einordnung und Rückschau: Das Tief des Jahres 2022 hat der Goldpreis (XAU/USD) bei $1.614 markiert. Dort war der vorangegangene Abwärtstrend beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 ist im Bereich von $2.080 jedoch der altbekannte Widerstand an den Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 zum Tragen gekommen und die Notierungen mussten sich zunächst am 61,8 % Fibonacci-Retracement stützen.

Nachdem auch diese Unterstützung gebrochen wurde, hat der Goldpreis Anfang Oktober bei $1.810 ein neues Zwischentief erreicht. Die dort entstandene Nachfrage konnte den Markt dann in eine eindrucksvolle Erholung drehen und in einer Übertreibung ein neues Rekordhoch bei $2.146 markieren. Die Gewinne wurden jedoch direkt wieder abgegeben, womit die $2.000er Marke erneut stützen musste.

Gold Prognose 2025-2026:

Mittelfristige Gold Prognose 2025 anhand des Monatscharts: Im zweiten Halbjahr 2022 wurde das Tief aus 2021 deutlich unterschritten. Die im November ’22 vom letzten Tief bei $1.614 gestartete Erholung präsentiert sich dynamisch und konnte den Widerstand der Jahreshochs aus 2020 und 2021 nun überwinden. Damit könnte die breite Seitwärtsphase beendet sein, wodurch bis zum Ende des Jahres 2025 eine Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur Werte zwischen $2.100 und $2.700 möglich macht. Sollte sich jedoch die Angebotssituation zu stark zeigen, wären eher Notierungen zwischen $1.680 und $2.100 wahrscheinlich.

Widerstand: $2.075 | $2.146

Unterstützung: $1.920 | $1.795 | $1.676

Goldpreis Prognose: Schiebephase nach dem Jahreshoch (Chart: TradingView)

Rückschau: Analyse bei einem Goldpreis von 2.013 US-Dollar.

Im abgebildeten Monatschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2018, einen intakten Aufwärtstrend. Der Goldpreis hat im August 2020 ein Hoch bei 2.075 US-Dollar erreicht.

Gleichzeitig markiert dieser Monat August aus dem Jahr 2020 eine hohe Preisspanne zwischen $1.863 und $ 2.075. Der dazu verhältnismäßig kleine Kerzenkörper deutet auf eine gewisse Richtungslosigkeit hin. Mit einem Schlusskurs von $1.967 konnte auch die psychologisch wichtige Marke von $2.000 noch nicht nachhaltig überwunden werden.

Vom Hoch aus 2020 ist der Goldpreis in eine Korrektur übergegangen, die zunächst eine breite Seitwärtsphase ausgebildet hat. Das Jahr 2022 hat im November ein Tief bei $1.614 markiert, woraufhin bis zum Jahresende noch eine Erholung über $1.800 einsetzen konnte. Im Jahr 2023 wurde diese Dynamik fortgeführt, nach einem Tief bei $1.804 zeigt sich eine starke Aufwärtsbewegung mit einem neuen Allzeithoch bei $2.146.

Gold (XAU/USD) Prognose bis 2030:

Langfristige Goldpreis Prognose für 2030 anhand des Quartalscharts: Im abgebildeten Quartalschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2001, einen etablierten, langfristigen Aufwärtstrend. Im dritten Quartal 2022 hat sich der Kurs an der Aufwärtstrendlinie (grün) gestützt und für das vierte Quartal eine Erholung gestartet. Der Goldpreis konnte diese Bewegung im vergangenen Jahr 2023 fortsetzen und im vierten Quartal ein neues Allzeithoch generieren, welches sich bei $2.146 befindet.

Bei der Annahme, dass die etablierte Unterstützung und der Trendwinkel halten, dürfte sich der Preis im Jahr 2030 in einer Spanne zwischen $3.300 und $4.300 einpendeln.

Goldpreis Prognose: Widerstand am Allzeithoch (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.075 | $2.146

Unterstützung: $1.920 | $1.614 | $1.557

Langfristige Goldpreis Prognose 2050 im Jahreschart

Langfristige Goldpreis Prognose für 2050 anhand des Jahrescharts: Der Gold-Chart zeigt einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im August 2020 erreichte der Preis ein neues historisches Hoch. Das Jahr 2021 konnte sich jedoch nicht über der $2.000er Marke halten und hat bei $1.829 geschlossen. Das Jahr 2022 konnte sich vom Tief bei $1.614 erholen und wurde bei $1.822 beendet.

Im Jahr 2023 hat sich mit dem jüngsten Allzeithoch ein mögliches Ausbruchsszenario für das neue Jahr 2024 gebildet. Damit kann grundsätzlich von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Anhand der langfristigen Trendlinien ergibt sich für die Aufwärtsdrift im Zielbereich des Jahres 2050 eine Spanne zwischen 5.000 und 7.000 US-Dollar.

Goldpreis Prognose: Stabiler Aufwärtstrend im Langfristchart (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.075 | $2.146

Unterstützung: $1.614 | $1.046

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Goldpreis Prognose?

Wie bei nahezu allen Gütern wird auch der Goldpreis in erster Linie durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese hängen jedoch von wirtschaftlichen und geopolitischen Einflüssen ab. Da Gold weltweit nachgefragt wird, spielen auch Wechselkurse (siehe EUR/USD Prognose) und die Währungspolitik der beteiligten Länder eine große Rolle.

Auf der Angebotsseite stehen in erster Linie die Minenbetreiber, deren Profit naturgemäß vom Goldpreis und der umzusetzenden Menge abhängt. Auf der Nachfrageseite finden sich die Schmuckindustrie, der Investmentbereich, Zentralbanken und Industriebetriebe/Technologie.

Neben der physischen Nachfrage stellen die Zentralbanken auch mit ihrer Zinspolitik einen einflussreichen Faktor für die Preisbildung dar. Bei steigenden Zinsen wandert das Geld auf der Suche nach Rendite in attraktivere Anlageklassen, womit die Nachfrage nach dem wertbeständigen, jedoch – von Kursbewegungen einmal abgesehen – ertragsfreiem Gold, sinken dürfte.

Um global einen fairen Handel zu gewährleisten, wird der Goldpreis zwei Mal täglich im sogenannten Goldfixing am London Bullion Market ermittelt. Darüber hinaus lässt sich Gold natürlich auch an den Börsen über unzählige Derivate wie beispielsweise Optionen, Futures und ETCs handeln.

Grundlage unserer Analysen sind der Tageschart für die kurzfristigen Tendenzen und Trends, der Wochen- und Monatschart für die mittelfristige Einschätzung, und der Quartals- und Jahreschart für die langfristigen Bewegungen am Goldmarkt. Wir schauen auf den Goldpreis (XAU) in US-Dollar. Die verwendeten Charts stammen von TradingView.