Gold-Preisbänder-Indikator gibt Kaufsignal

der Goldpreis ist Anfang Mai auf über 2.000 $ pro Unze gestiegen. Damit hat er die Obergrenze einer fast 3-jährigen Konsolidierungsformation getestet. Seiter ist er wieder auf rund 1.900 $ zurückgekommen. Ich interpretiere diese Korrektur als Sprungbrett für den Ausbruch nach oben und sehr viel höhere Kurse.

Im etwas größeren Bild gesehen, ist der jüngste Kursrückgang eine völlig normale und harmlose Korrektur. Schließlich ging es von November 2022 bis Mai 23 um mehr als 25% nach oben. Dass auf einen derart schnellen und starken Kursanstieg eine Verschnaufpause folgt, ist keine Überraschung.

Gold-Preisbänder-Indikator erreicht erstes Preisband

Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, erreichte der Goldpreis vor dieser Korrektur das erste obere Preisband unseres Gold-Preisbänder-Indikators. In normalen Aufwärtsbewegungen stellt dieses erste obere Preisband unser mittelfristiges Kursziel einer Aufwärtswelle dar. Nur in seltenen spekulativen Phasen wird sogar das zweite obere Preisband erreicht. Das war zuletzt im August 2020 der Fall.

Sobald der Goldpreis bis an das erste obere Preisband steigt, ist die Wahrscheinlichkeit einer bald beginnenden Korrektur sehr groß. In diesem Bereich empfiehlt es sich also, Stop-Loss-Kurse nachzuziehen oder Positionen zu verkleinern.

Das Kursziel der anschließenden Korrektur wird durch die Signallinie unseres Indikators definiert. Im folgenden Chart ist sie in Blau eingezeichnet.

Goldpreis pro Unze in $ mit Gold-Preisbänder-Indikator, 2018 bis 2021

In Haussephasen ist es ein Kaufsignal, wenn der Goldpreis an die in Blau eingezeichnete und stark steigende Signallinie des Indikators zurückkommt. Im Moment ist genau das der Fall.

Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis

In Bullenmärkten kommt der Signallinie eine weitere wichtige Funktion zu: Sie signalisiert den Bereich eines exzellenten Chance-Risiko-Verhältnisses zum Eingehen neuer Positionen. Das heißt, wenn der Goldpreis die steigende Signallinie erreicht, wird ein Kaufsignal gegeben. Genau das ist im Moment der Fall, zum zweiten Mal seit dem November 2022-Tief des Goldpreises (rote Kreise).

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen aus weltweit uferloser Staatsverschuldung und unseriöser Geldpolitik sind ohnehin langfristig sehr bullish für Gold. Deshalb ist Gold für jeden konservativen Anleger ein Muss. Jetzt signalisiert unser Preisbänder-Indikator einen idealen kurz- und mittelfristigen Zeitpunkt zum Kauf von Gold und ausgewählten Minenaktien.

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

