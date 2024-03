Gold: Nachfrage bleibt hoch

Nach Einschätzung der Marktstrategen der UBS dürfte die Rallye beim Edelmetall Gold weiter anhalten, als Hauptkurstreiber werden Zentralbanken in der Analyse aufgeführt. Ein ähnliches Bild geht auch aus der technischen Analyse hervor, kurzzeitig steckt der Future jedoch am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement fest.

Strategen zufolge kommt die erhöhte Nachfrage vor allem von Zentralbanken, die in den letzten beiden Jahren mehr als 1.000 metrische Tonnen an dem Edelmetall erworben haben, was dem höchsten Wert seit den 1960er-Jahren entspricht. Auch die Nachfrage von Investoren in China ist robust, möglicherweise als Absicherung gegen die schwachen Aktien- und Immobilienpreise. Technisch gelang es durch den Befreiungsschlag über die jüngsten Verlaufshochs zwischen 2.075 und 2.088 ein neuerliches Kaufsignal zu generieren, in erster Linie an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 2.176 US-Dollar. Die aktuelle Aufwärtsdynamik lässt aber Hoffnungen auf einen Folgeanstieg an das nächsthöhere Niveau um 161,8 % hoffen.

Privatanleger machen Kasse

Ein kurzer Zwischenstopp des Edelmetalls Gold ist im Bereich des 138,2 % Fibos zu verzeihen, ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau würde demnach weiteres Kurspotenzial an des 161,8 % Fibo bei 2.238 US-Dollar freisetzen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber etwas enger abgesichert werden, hierzu könnte ein Niveau um 2.100 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Rücksetzer unter 2.146 US-Dollar würden einen unmittelbaren Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.129 US-Dollar zur Folge haben. Ein Kursrutsch unter 2.075 US-Dollar sollte allerdings vermieden werden, dies würde nämlich einen Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsspanne seit Ende 2023 bedeuten.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





2.195 // 2.204 // 2.226 // 2.238 US-Dollar

2.176 // 2.159 // 2.146 // 2.129 US-Dollar



Anzeichen auf eine baldige Trendwende sind nach Auswertung des Gold-Futures nicht zu verzeichnen, ein Anstieg an 2.238 US-Dollar erscheint vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Kursrallye möglich. Um hiervon überdurchschnittlich profitieren zu können, könnte beispielshalber das mit einem Knockout von 2.065 US-Dollar ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DQ0766 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich damit noch eine Renditechance von 45 Prozent. Ziel des Scheins wurde bei 16,36 Euroerrechnet.

WKN:

DQ0766

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

11,03 – 11,04 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

2.065,38 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

2.065,38 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.179,93 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

16,36 Euro

Hebel:

18,1

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.