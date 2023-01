Gold - Minikorrektur bereits wieder beendet?

Je steiler ein Trend verläuft, umso eher folgt eine Korrekturbewegung. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang immer stellt, ist der Zeitpunkt wann diese erfolgt. Zuletzt hat das Edelmetall immer wieder Abwärtsschübe innerhalb des Tages vollzogen, die zum Handelsschluss dann wieder negiert wurden. Auch am Freitag war ein solches Verhalten zu beobachten. Zunächst wurden die Tiefpunkte der letzten beiden Handelstag unterschritten um dann wieder nach oben zu laufen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass Gold zu einer Korrekturbewegung ansetzten dürfte. Dies wird auch vom MACD-Indikator unterstützt. Der Stochastik-Indikator sollte wegen des noch stabilen Trends nicht überbewertet werden. Eine Korrektur bis an die kleine Unterstützungszone sollte kurzfristig nicht überraschen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

