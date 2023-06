Gold Lion: Exploration im Lithium-Hotspot James Bay läuft in Kürze an

Die Region James Bay in der Provinz Québec ist aktuell der Hotspot der Lithiumexploration in Kanada – vor allem auf Grund des spektakulären Erfolges von Patriot Battery Metals. Auch der Explorer Gold Lion Resources (CSE GL / WKN A2PVCF) hat sich in James Bay ein spannendes Lithiumprojekt – namens Mia-3 – gesichert, und kündigt nun an, dass schon in wenigen Tagen die erste Phase der Explorationsaktivitäten beginnen wird.



Die Arbeiten sollen am 20. Juni starten und Oberflächenkartierungen, Schürfungen sowie die Entnahme von Gesteinsproben umfassen, um auf Lithiummineralisierung und Lithium-Cäsium-Tantal (LCT) Eigenschaften in Pegmatiten zu testen, die über die Liegenschaft verstreut auftreten könnten.



Mark Haywood, seit Kurzem CEO von Gold Lion, freut sich verständlicherweise, dass dieses erste Explorationsprogramm auf Mia-3 nun anlaufen kann. Dessen Ziel ist es vor allem, mit den genannten Aktivitäten Bohrziele zu definieren. Laut Haywood seien andere Unternehmen bereits auf einem nahegelegenen Lithiumtrend tätig, die bereits zahlreiche, hochgradige Spodumen haltige Pegmatite entdeckt hätten.



Erste Explorationsphase auf Mia-3 soll gesamte Liegenschaft abdecken



Gold Lion hat die Experten von Geologica Groupe-Conseil Inc. engagiert, um die erste Phase der Explorationsarbeiten durchzuführen, die auf Zielen basiert, die das Unternehmen durch die Aufbereitung von Daten aus Untersuchungen der Behörden von Québec sowie aus historischen Explorationsdaten generiert hat. Laut Gold Lion sollen sich die durch Helikoptereinsätze unterstützen Untersuchungen über zehn Tage erstrecken und die gesamten 57 Claims des Mia-3-Projekts abdecken.



Gold Lion hat Mia-3 erst Anfang Februar dieses Jahres erworben. Es liegt nur 14 Kilometer nordwestlich des Lithiumpegmatitvorkommens Miakadow Lake, das jetzt Mia-1 genannt wird (Q2 Metals). Beide Projekte, so das Unternehmen, befinden sich innerhalb der geologischen Unterprovinz La Grande. Die Pegmatite auf Mia-1 wurden dabei schon 1991 dokumentiert, auch wenn damals nach Gold und Industriemetallen gesucht wurde.



Spätere Explorationsarbeiten im Gebiet von Miakadow Lake durch Ressources Dianor (1999) beschreiben ein felsisches Pluton und eine Reihe von grob pegmatitischen Gesteinsgängen, die mit den Vieux-Comptoir-Graniten in Zusammenhang stehen, die in die La Grande eindringen und entlang des Süd- und Südwestufers des Miakadow Lake zu sehen sind. Das Vieux-Comptoir-Granitgestein durchdringt mehrere Lithologien in der Unterprovinz La Grande und ist ein wichtiger Explorationsvektor, den Gold Lion während dieses ersten Feldprogramms untersuchen wird.



Fazit: Nachdem Gold Lion damals den Erwerb des Mia-3-Projekts bekannt gegeben hatte, ging es mit der Aktie steil aufwärts. Seither tendiert das Papier – mit einigen Ausreißern nach oben – eher seitwärts. Wir glauben, dass der Beginn der Explorationsarbeiten und vor allem dann positive Ergebnisse Gold Lion wieder deutlich mehr Schwung verschaffen könnten und werden deshalb genau beobachten, wie es mit diesem unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Unternehmen weitergeht. Wir weisen aber darauf hin, dass dem hohen Potenzial auch hohe Risiken gegenüberstehen.



Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Gold Lion Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was Auswirkungen auf den Kurs der Aktien von Gold Lion Resources haben könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Gold Lion Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Gold Lion Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.