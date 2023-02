Gold – Nach dem Kurseinbruch nun Wunden lecken

Einen Kurseinbruch in dieser Ausprägung an nur zwei Handelstage hat Gold schon lange nicht mehr gezeigt. Die alte Unterstützungszone hat dabei zunächst einen Halt geboten. Im Bereich dieser Unterstützung versucht das Edelmetall nun einen Boden zu bilden. Wie fragil dieser Versuch derzeit noch ist, zeigte sich am Freitag, als der Bereich unterschritten wurde. Zum Handelsschluss konnte zumindest ein Teil der Tagesverluste wieder aufgeholt werden. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen und die Abwärtsdynamik des MACD-Indikators lässt allmählich nach. Damit besteht eine gute Chance darauf, dass die Unterstützungszone nicht nachhaltig unterschritten wird.

Finanztrends Video zu Goldpreis



