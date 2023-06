Das Gold-Silber-Verhältnis ist vielen bekannt, doch auch das Gold-Kupfer-Verhältnis kann zu interessanten Aussagen führen







Das Verhältnis von Dr. Copper als Indikator für die Wirtschaft zum Gold zeigt mögliche Preisentwicklungen der beiden Rohstoffe auf. Kurz gesagt, es scheint sich jedenfalls herauszukristallisieren, dass wir vor schwierigen wirtschaftlichen Zeiten stehen. Denn das Verhältnis zwischen Gold und Kupfer deutet auf ein langsameres Wirtschaftswachstum und eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen hin. Und die vergangenen Höchststände dieses Verhältnisses zeigen, dass sie mit Krisen zusammenfallen. Gold ist der sichere Hafen, auf den Investoren in Zeiten geopolitischer Krisen und finanziell unsicheren Zeiten zurückgreifen. Gold ist dabei also wie ein Indikator für die Angst am Markt. Die starke Verlangsamung der globalen Wirtschaftsaktivität, wie sie auch der IWF prognostiziert, sowie eine Inflation, die so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr ist, sorgen für die Attraktivität des Goldes.







Probleme in der Weltwirtschaft zeigen sich zum Beispiel daran, dass Chinas Erholung an Schwung verliert. Die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen in China hat eine neue Rekordhöhe erreicht. Wirtschaftsdaten wie Einzelhandelsumsätze, Fabrikproduktion und Anlageinvestitionen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Gleiches gilt für die Investitionen im Immobiliensektor. Dabei sollte doch gerade Chinas Wirtschaftsmotor das globale Wachstum ankurbeln. In den USA stehen die Anzeichen auf Rezession, Krisen gibt es also genug. Anleger sollten in Gold und Goldwerte investiert sein, um sich abzusichern, denn das Gold-Kupfer-Verhältnis steigt, da der Goldpreis aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen steigt. Da gäbe es etwa die etablierten Goldproduzenten Caledonia Mining oder OceanaGold. OceanaGold besitzt Minen in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen und produziert Gold, Silber und Kupfer. Caledonia Mining ist in Simbabwe in seiner Blanket-Goldmine aktiv. Diese soll bis Jahresende 75.000 bis 80.000 Unzen Gold produzieren.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.