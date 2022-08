Gold - Kann der alte Abwärtstrend stabilisierend wirken?

Der steile kurzfristige Aufwärtstrend konnte nicht gehalten werden, was nicht verwunderlich war. Die Indikatoren hatten bereits Verkaufssignale generiert und der MACD hat diese kurz nach dem Trendbruch bestätigt. Inzwischen ist der Preis in die alte Unterstützungszone zurückgefallen und hat auch die alte Abwärtstrendlinie wieder erreicht. Ob diese nun stabilisierend wirkt, bleibt abzuwarten. Gleichwohl ist oft zu beobachten, dass eine solche Linie als neue Orientierungsmarke anerkannt wird. Die Indikatoren sind auf ihrem Weg nach unten schon recht weit fortgeschritten. Somit könnte in den kommenden Wochen wieder eine Stabilisierung erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

