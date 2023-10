Gold - Hält die latente Unterstützung im Bereich von knapp über 1.800 USD?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es war ein dynamischer Abwärtstrend, den Gold in den letzten Wochen vollzogen hat. In den vergangenen Tagen hat das Edelmetall einige Dojis generiert (Eröffnungs- und Schlusskurse auf etwa einem Niveau) was immer ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. In diesem Fall dürfte es die Unsicherheit gewesen sein, ob denn der Abwärtstrend noch weiter mit dieser Dynamik anhalten kann. Am Freitag konnte nun eine positive Tendenz beobachtet werden, die zu einer Trendwende führen könnte. Somit würden die Kaufsignale bei den Indikatoren eine entsprechende Unterstützung dargestellt haben.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Es ist wieder soweit: Unsere Chart-Show-Charity ist gestartet. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Kältebus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.