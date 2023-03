Gold: Große Leistung

Sorgen um den Bankensektor standen in der abgelaufenen Handelswoche klar im Mittelpunkt, trotz Milliardenhilfen beispielshalber für die Credit Suisse und die US-Bank First Republik war die Angst der Anleger klar zu erkennen, diesen griffen unisono auf sichere Häfen und somit auch den Gold-Future zurück. Dabei gelang es sogar einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Jahreshochs zu etablieren.

In der abgelaufenen Handelswoche war die Sorge um den Zusammenbruch mehrerer US-Banken aus dem Startup-Sektor und der Credit Suisse noch sehr hoch, das trieb die Anleger in sichere Häfen, wie beispielsweise den Gold-Future. Dieser konnte am Freitag sogar über die aktuellen Jahreshochs von 1.949 US-Dollar springen und bekräftigt damit ein kürzlich etabliertes Kaufsignal. Damit steuert das Edelmetall nun direkt seine Rekordstände aus 2020 an und könnte diesen Widerstand schon bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Trotz der Nähe zu den 2020‘er-Hochs ergeben sich selbst auf kurzfristiger Basis noch immer attraktive Handelsansätze.

2020‘er Hochs im Fokus

Der erfolgreiche Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs aus Februar dieses Jahres von 1.949 US-Dollar hat zumindest aus technischer Sicht fortgesetztes Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände aus 2020 bei 2.075 US-Dollar freigesetzt. Über einen vergleichsweise hoch gehebelten Schein ließe sich immer noch eine sehr ansehnliche Rendite bis dahin erwirtschaften. Allerdings sollten Investoren durch den heftigen Kursaufschlag vom Freitag zwischenzeitlich mit Abschlägen rechnen, diese könnten auf 1.949 und darunter sogar 1.935 US-Dollar abwärts reichen. Die charttechnische Auswertung lässt allerdings kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung seit dem Dreifachboden aus Ende letzten Jahres aufkommen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.998 // 2006 // 2.030 // 2.070 US-Dollar

Unterstützungen:

1.949 // 1.933 // 1.904 // 1.879 US-Dollar



Fazit

Sollte nicht ein heftiger Kurseinbruch den Gold-Future übermäßig zu Beginn dieser Handelswoche belasten, könnte oberhalb der Jahreshochs aus Februar eine Rallyefortsetzung zunächst in den Bereich von 2.006 und darüber 2.075 US-Dollar folgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ0FX4 anbieten. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Kursniveau beliefe sich dann auf 90 Prozent. Ziel des Scheins läge dagegen endgültig bei 16,06 Euro. Wegen der hohen Volatilität sollte aber eine sehr konservative Verlustbegrenzung von unter 1.920 US-Dollar angesetzt werden. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,98 Euro ergeben. Mit erhöhter Volatilität muss jedoch angesichts der Bankenkrise in der Schweiz gerechnet werden, mit einem Ergebnis wird noch vor Handelsbeginn gerechnet!

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ0FX4

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

8,41 - 8,42 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1.904,00 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.904,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.988,50 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

16,06 Euro

Hebel:

22,2

Kurschance:

+ 90 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.