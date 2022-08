Gold - ein Glücksfall

Sind Gold und auch Silber günstig, sollten Investoren sich freuen und einsteigen

An einer vorübergehenden Inflation hält wohl kaum mehr einer fest. Die Schulden vieler Staaten sind explodiert. Noch 2018 hat die damalige Fed-Vorsitzende Janet Yellen eine Billion Dollar Schulden für die USA als untragbar bezeichnet. Heute ist das Defizit um Einiges höher. Die USA haben absolut gesehen die höchste Verschuldung weltweit. Im ersten Halbjahr 2022 summierten sie sich auf mehr als 30 Billionen US-Dollar. Ein Rekordniveau jagt also das nächste. Seit der Pandemie tickt die Schuldenuhr immer schneller und Russlands Angriff auf die Ukraine tut ein Übriges. Dieser Konflikt kann noch Jahre dauern. Und auch Corona wird uns vielleicht für immer begleiten. Auch hierzulande sind die Schulden des Öffentlichen Gesamthaushaltes seit 2020 stark angestiegen. Ende März 2022 lagen sie bei rund 135 Milliarden Euro.

Was passiert, wenn Staaten in Schuldenkrisen geraten. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Bürger Federn lassen müssen, denn schlussendlich holten sich die Staaten das Geld am Ende immer bei den Bürgern. Ob in Österreich, Dänemark oder Südamerika oder auch in Deutschland gibt es genügend Beispiele. In 1922 und in 1948 gab es in Deutschland Schuldenkrisen beziehungsweise Währungsreformen. Zwangsanleihen wurden 1922 beim deutschen Bürger eingefordert. 1948 blieben von 100 Reichsmark in Form von Geldeinlagen, Lebensversicherungen, Bausparverträgen und so weiter nur 6,50 DM. Eine Enteignung fand statt. Immobilienbesitzer mussten eine Zwangsabgabe leisten. Heute gibt es die EU, wo alle für die Schulden europäischer Staaten zuständig sind. Werterhaltende Investitionen wie Gold können heute helfen, das Ersparte wertmäßig zu erhalten. Auch Goldaktien sollten zur Vorsorge gehören. Hier könnte man an Calibre Mining oder Osiko Development denken. Calibre Mining wird dieses Jahr geschätzte 220.000 bis 235.000 Unzen Gold produzieren. Die Projekte liegen in Nicaragua und in den USA. Osisko Development besitzt in British Columbia das aussichtsreiche Hauptprojekt Cariboo sowie weitere Projekte in Mexiko, Kanada und in den USA.

