Gold Fields: Überverkaufte Marktsituation zieht Kurs nach oben

von Manfred Ries

Freitag, 25. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

...Rohstoffe! Es geht um den Basiswert Gold Fields Ltd. (WKN: 862484). Dabei gilt unsere heutige Analyse der Börsennotierung in Frankfurt; sprich: auf EUR-Basis. Die Titel überzeugen im Monat November mit einer hohen Outperformance von bislang 35 Prozent. Der Aktienkurs der Gold Fields Ltd. am Freitag, 25. November 2022 (16:30 Uhr MEZ) , am Börsenplatz Frankfurt: 10,50 EUR (-1,9%).

Die Company. Gold Fields Ltd. gehört zu den zehntgrößten Goldminenkonzernen der Welt. Die Unternehmensgruppe produziert und vermarktet aber auch Kupfer. Die Marktkapitalisierung beträgt umgerechnet ~9,5 Mrd. EUR. Das KGV(2023e) beläuft sich auf 10,4 bei einer Dividendenrendite (2023e) von ~3,1 Prozent. Das Gros der Analysten spricht sich für ein »Aufstocken« der Papiere aus.

Zum Hintergrund. Die Rohstoffpreise zeigten sich zuletzt wieder stark. Insbesondere Gold überzeugt im laufenden Handelsmonat mit hohen Gewinnen (siehe aktuelle Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader©). Das kommt den Minenwerte zugute.

Die Ausgangslage. Mit dem neuerlichen Sprung über die Kursmarke von 10 EUR wurde in der ersten Monatshälfte bereits eine wichtige Hürde gemeistert. Nach dem Monats-Höchstkurs bei 12,20 EUR drückten Gewinnmitnahmen die Notierungen nach unten – wobei sich die 200-Tagelinie im Wochenverlauf als Unterstützung behaupten konnte. Das bisherige Jahreshoch lag bei 15,50 EUR. Die anschließende Korrektur bis auf 7,35 EUR (-53%) führte zu einer überverkauften Marktsituation, die bis heute andauert – siehe Slow-Stochastik-Indikator.

Der Ausblick. Die Notierungen von Gold Fields sind stark von der Gold-Preisentwicklung abhängig. Im Idealfall halten sich die Kurse von Gold Fields oberhalb der psychologisch bedeutsamen Kurslinie von 10 EUR. Knapp oberhalb davon – bei 10,20 EUR – verläuft die 200-Tagelinie. Ein Break out über den nächsten Widerstand bei 12,40 EUR wäre charttechnisch positiv zu bewerten.

Achtung. Trotz hoher Marktkapitalisierung sind die täglichen Handelsumsätze bei der Gold-Fields-Aktie, insbesondere an den deutschen Börsen, gering. Etwaige Orders sollten deshalb stets mit einem Kurslimit erfolgen. Die extremen Kursausschläge im November zeugen von der hohen Volatilität dieses Wertes.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.