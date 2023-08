Gold: Erste Hürden erreicht

Der Gold-Future hat tatsächlich im Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements der zurückliegenden Aufwärtsbewegung einen Boden ausgeformt und sogar ein erstes Ziel auf der Oberseite abgearbeitet. Nun steht der diesjährige Abwärtstrend im Fokus der Investoren.

Nachdem bei 2.081 Dollar das Edelmetall seinen vorläufig letzten Höhepunkt exakt an den Verlaufshochs aus 2020 erreicht hatte, folgte eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zurück auf 1.885 US-Dollar und somit das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung. Zwar wurde der EMA 200 zeitweise unterschritten, schnell holten Investoren das Metall an dieser Stelle ab und trieben die Notierungen an 1.936 US-Dollar und somit ein erstes Ziel ab. Zeitgleich notiert Gold nun an seinem seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrend, den es für ein Folgekaufsignal gilt zu überwinden.

Ausbruch und los

Notierung in oberhalb von 1.950 US-Dollar würden die Annahme weiterer Kursgewinne an 1.949 und 1.987 US-Dollar definitiv stützen. Der Wegfall des Abwärtstrends könnte mittelfristig Aufwärtspotenzial sogar an 2.020 US-Dollar freisetzen, wovon Investoren überdurchschnittlich durch den Einsatz von entsprechenden Zertifikaten profitieren können. Ein Kursrutsch unter 1.870 US-Dollar und damit unter den mittelfristigen Aufwärtstrend dürfte dagegen zu Verlusten auf 1.840 und darunter 1.729 Dollar führen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.936 // 1.949 // 1.987 // 2.020 US-Dollar

Unterstützungen:

1.920 // 1.908 // 1.897 // 1.879 US-Dollar



Fazit

Zunächst sollten investierte Anleger ihre Gewinne durch eine Stopp-Anhebung mindestens auf den EMA 200 absichern. Für ein frisches Long-Investment bedarf es dagegen Wochenschlusskurse oberhalb von 1.950 US-Dollar, Ziele könnten dann bei 1.987 und 2.020 US-Dollar ausgerufen werden. Für diesen Zweck könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM1EJF ausgestattet mit einem Hebel von 44,2 zum Einsatz kommen. Die Renditechance beliefe sich auf insgesamt 175 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 11,74 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 1.920 US-Dollar noch nicht überschreiten, im Schein gibt sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 2,49 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM1EJF

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,05 – 4,06 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1.894,86 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.894,86 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.936,90 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

11,74 Euro

Hebel:

44,2

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

