Gold - Endlich neue Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Gold update

Gold hat innerhalb weniger Tage ein neues Rekordhoch generiert. Der Bereich von über 2.100 USD wurde jetzt nachhaltig überwunden. Bislang konnte Gold nur intraday in diese Zone vordringen. Mit dem jüngsten Anstieg sind die Indikatoren in den überkauften Bereich gelaufen und stehen nun vor Verkaufssignalen. Nach einer Anstiegsbewegung, wie diese in den letzten Tagen zu beobachten war, ist eine Korrekturbewegung nichts ungewöhnliches und für den weiteren Trend auch völlig gesund.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.