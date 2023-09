Gold-Calls mit 101%-Chance bei Erreichen der Hürde

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse besteht beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 1.892 USD hatte sich Mitte August eine Erholung in Bewegung gesetzt, die den Goldpreis wieder an die zentrale Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.959 USD führte. Kurz vor der Marke knickte der Anstieg allerdings ein und wurde mit dem Bruch der 1.920-USD-Marke wieder neutralisiert. Damit läuft der Goldpreis deutlich sichtbar in die Spitze einer richtungsweisenden Dreiecksformation.

Charttechnischer Ausblick: Noch hätten die Bullen die Chance, mit einer weiteren Aufwärtswelle zumindest die Hürde bei 1.959 USD zu erreichen. Hierzu müsste allerdings zunächst die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.930 USD überschritten werden. Solange dies nicht gelungen ist, dürfte die Verkäuferseite dominieren und für einen Rücksetzer auf 1.884 und 1.892 USD sorgen. Abgaben unter diese wichtige Supportzone würden das Dreieck nach unten auflösen und Verluste bis 1.855 und 1.840 USD nach sich ziehen. Darunter könnte sogar ein Einbruch auf 1.807 USD folgen.“

Kann der Goldpreis die Hürde bei 1.959 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.930 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.930 USD, Bewertungstag 15.12.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE78RJ6, wurde beim Goldpreis von 1.918.46 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,0711 USD mit 5,36 – 5,40 Euro gehandelt.

Erreicht der Goldpreis in spätestens zwei Wochen die Marke von 1.959 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 7,25 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.880,992 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.880,992 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UL0GJ37, wurde beim Goldpreis von 1.918,46 USD mit 3,61– 3,63 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 1.959 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 7,28 Euro (+101 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek