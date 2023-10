Gold: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) weiter nach oben gehen. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Die große Korrekturphase beim Goldpreis hatte nach dem Bruch des Supports bei 1.884 USD bis an die mittelfristige Unterstützung bei 1.807 USD geführt. Dort hatten die Bullen Anfang Oktober das Ruder herumgerissen und mit einer beispiellosen Kaufwelle die Hürden bei 1.884 und 1.920 USD überrannt. Zuletzt wurde sogar schon der Widerstand bei 1.998 USD erreicht. Nach einer minimalen Gegenbewegung starten die Käufer in dieser Woche den nächsten Ausbruchsversuch.



Charttechnischer Ausblick: Derzeit sprechen das immens hohe Momentum und das schnelle Ende der kleinen Korrektur klar für die Käuferseite und damit für einen zeitnahen Bruch des Widerstands bei 1.998 USD. In der Folge könnte Gold bis 2.040 und 2.055 USD ansteigen. Über dieser Zone kann die Bullen nur noch das Allzeithoch bei 2.076 USD auf dem Weg Richtung 2.125 und 2.140 USD bremsen. Sollte der Wert dagegen doch noch an der Hürde bei 1.998 USD abdrehen, kann bei 1.959 USD der nächste Aufwärtsimpuls starten. Darunter käme es zu einer Korrektur bis 1.940 und 1.920 USD, die die Rally aber nicht gefährden würde.“

Kann sich der der Goldpreis in naher Zukunft zumindest wieder auf 2.050 USD steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 2.000 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 2.000 USD, Bewertungstag 15.12.23, BV 0,1, ISIN: DE000PD6DR49, wurde beim Goldpreis von 1.986 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,056 USD mit 4,29 – 4,37 Euro gehandelt.

Erreicht der Goldpreis in spätestens zwei Wochen die Marke von 2.050 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 7,28 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.928,954 USD

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.928,954 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HS2K2R7, wurde beim Goldpreis von 1.986 USD mit 5,62 – 5,63 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 2.050 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 11,46 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek