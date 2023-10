Gold: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse kehrte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) an die Unterkante seiner früheren Range zwischen 1.884 und 1.892 USD zurück. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: In den vergangenen Wochen hatte der Goldpreis eine breite Seitwärtsspanne nach unten durchbrochen und war nach diesem Verkaufssignal bis an die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 1.807 USD eingebrochen. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal rissen die Bullen das Ruder herum und starteten an der Marke eine dynamische Aufholjagd. Diese führt den Goldpreis nach einem Anstieg über 1.855 USD aktuell bereits an die Unterseite der früheren Range bei 1.884 bis 1.892 USD.

Charttechnischer Ausblick: Weiterhin ist zunächst damit zu rechnen, dass der Goldpreis von der Widerstandszone nach unten abprallt. Ausgehend von 1.855 USD könnte allerdings noch ein Ausbruchsversuch starten. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, könnte Gold oberhalb von 1.894 USD weiter bis 1.920 USD ansteigen. Unter 1.840 USD wäre die Erholung dagegen gestoppt und der nächste Angriff auf die zentrale Supportmarke bei 1.807 USD zu erwarten. Wird sie unterschritten, dürfte der Kurs des Edelmetalls bis 1.770 und später 1.735 USD einbrechen.

Kann der Goldpreis in naher Zukunft zumindest wieder auf 1.920 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.890 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.890 USD, Bewertungstag 1.12.23, BV 0,1, ISIN: DE000PN877B6, wurde beim Goldpreis von 1.882 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,055 USD mit 3,65 – 3,69 Euro gehandelt.

Erreicht der Goldpreis in spätestens zwei Wochen die Marke von 1.920 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,18 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.845,042 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.845,042 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HC9V148, wurde beim Goldpreis von 1.882 USD mit 3,79 – 3,81 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 1.920 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 7,10 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek