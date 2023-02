Gold: Aufwärtsdynamik hat abgenommen

Kurs vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED hat der Goldpreis sichtlich nachgegeben, konnte aber von Schnäppchenjäger profitieren und sich erneut oberhalb des wichtigen EMA 50 stabilisieren. Nach und nach geht den Käufern jedoch sichtlich die Puste aus, wie die Kursentwicklung der letzten Tage belegt. Für erhöhte Volatilität dürften aber zweifelsfrei der FED- und EZB-Zinsentscheid sorgen.

Zeitweise verbilligte sich der Goldpreis am Dienstag auf 1.900 US-Dollar, dies reichte jedoch aus, um die Abwärtsdynamik schnell abzuwürgen und die Notierungen wieder über den EMA 50 sowie das Kursniveau von 1.124 US-Dollar voranzutreiben. Die erhöhte Volatilität kurz vor den beiden Zinsentscheidenden ist dabei nichts Ungewöhnliches, aber erst anschließend dürfte der Markt eine Richtung für den Gold-Future finden. Intraday sind heute keine größeren Impulse zu erwarten, erst nach 20:00 Uhr und der anschließenden Pressekonferenz der FED.

Erhöhte Volatilität

Bislang hat der Gold-Future in der Zeit zwischen Anfang November 2022 und der abgelaufenen Handelswoche sowie einem Verlaufshoch bei 1.149 US-Dollar gut 20 Prozent an Wert zugewinnen können. Grund ist Analysten zufolge die Erwartung, dass die Fed, die Zinsen in Zukunft langsamer anheben wird. Sollte sich die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form weiter fortsetzen, wäre oberhalb von 1.950 US-Dollar durchaus noch ein baldiger Test der nächstgrößeren Widerstandszone um 1.965 und darüber 1.998 US-Dollar denkbar. Zuvor könnte es allerdings zu einem temporären Pullback und einer regelkonformen Konsolidierung zurück auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 1.879 US-Dollar kommen. Dort sollte eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der vorausgegangenen Rallye gelingen, anderenfalls würden Abschläge auf 1.840 und darunter 1.810 US-Dollar drohen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1.935 // 1.950 // 1.965 // 1.978 US-Dollar

Unterstützungen:

1.900 // 1.879 // 1.865 // 1.823 US-Dollar



Fazit

Sobald es gelingt die aktuellen Jahreshochs um 1.950 US-Dollar zu überwinden, werden weitere Zugewinne an 1.965 und darüber 1.998 Dollar je Feinunze sehr wahrscheinlich. Hierfür muss jedoch die US-Notenbank FED klare Signale aussenden, anderenfalls würde dem Edelmetall eine längere Konsolidierung drohen. Um von der Long-Variante möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 35,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU14ZT zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 130 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch den Bereich von vorläufig 1.910 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich dann ein Stopp-Kurs im Schein von 3,30 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU14ZT

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,96 – 4,97 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1.923,17 US-Dollar

Basiswert:

Gold-Future

KO-Schwelle:

1.923,17 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1.928,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

11,41 Euro

Hebel:

35,8

Kurschance:

+ 130 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.