Globales Finanzsystem - Das sind die Risiken

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seinem halbjährlichen Bericht die sechs größten Risiken für die globale Finanzstabilität identifiziert und warnt davor, zu optimistisch zu sein. Trotz einer verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten nach der Bankenkrise im Frühjahr, gibt es aus Sicht des IWF nach wie vor erhebliche Bedrohungen, die zu Turbulenzen auf den Finanzmärkten oder zu erheblichen Verlusten bei Finanzinstituten führen könnten.

Schwache Banken

Obwohl die akute Phase der Bankenkrise überwunden ist, sieht der IWF die Lage in der Branche als weniger stabil an, als es den Anschein hat. Ein globaler Stresstest mit 900 Banken zeigt, dass einige Institute Schwierigkeiten bei der Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und einer möglichen Stagflation, d.h. einem wirtschaftlichen Abschwung und gleichzeitiger Inflation, haben. Sowohl schwächere Ergebnisse in einem optimistischeren Szenario als auch in einem Stagflations-Szenario wurden festgestellt, wobei auch systemrelevante Banken betroffen sind. Der IWF fordert eine Stärkung der Banken durch proaktive Aufsicht und strengere Vorschriften.

Schwierige Zeiten für Schuldner

Die gestiegenen Zinsen stellen eine erhebliche Belastung für Schuldner dar, insbesondere in einigen Entwicklungsländern und Schwellenländern mit niedrigem Einkommen. Der IWF empfiehlt diesen Ländern, frühzeitig mit ihren Gläubigern in Verhandlungen über Schuldenrestrukturierungen zu treten.

Risiken am Immobilienmarkt

Die Fragilität des Gewerbeimmobilienmarkts wird als eine bedeutende Quelle für Kreditrisiken für die Finanzbranche angesehen. Sowohl Banken als auch weniger regulierte Finanzunternehmen wie Immobilienfonds und Versicherer haben erhebliche Kreditengagements in diesem Bereich. Der IWF fordert eine bessere Überwachung, insbesondere für kleinere und mittelgroße Banken.

Instabile Finanzmärkte

Der IWF warnt vor scharfen Preiskorrekturen an den Finanzmärkten, die durch unerwartete geldpolitische Entwicklungen ausgelöst werden könnten. Die Unsicherheit über den Ausgang des Kampfes gegen hohe Inflationsraten und die Richtung der Zinsentwicklung führt zu unterschiedlichen Positionen bei Investoren.

Wachsende Schattenbanken

Nicht nur Banken, sondern auch Schattenbanken wie offene Immobilienfonds oder Versicherer haben vermehrt in Gewerbeimmobilien und andere Kreditarten investiert. Da diese Nichtbanken weniger streng überwacht werden, drängt der IWF auf eine verbesserte Überwachung und die Schaffung von Liquiditätspuffern.

Finanzstabilität in China

Die Krise auf dem chinesischen Bau- und Immobilienmarkt hat Auswirkungen auf die Finanzlage der Lokalregierungen. Investoren machen sich Sorgen über die Zahlungsfähigkeit von Finanzierungsinstrumenten der Provinzregierungen, die Infrastrukturprojekte und andere Investitionen ermöglichen. Dies betrifft auch Banken, da sie einen Großteil dieser Kredite unterstützen.

Der IWF betont, dass trotz einer scheinbaren Verbesserung der Finanzmärkte in den letzten Monaten weiterhin erhebliche Risiken und Herausforderungen bestehen.

