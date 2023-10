Globale institutionelle Investoren und Vermögensverwalter verpassen möglicherweise die Renditen festverzinslicher Wertpapiere, wie neue Forschungsergebnisse zeigen

· Mehr als zwei Drittel der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter geben an, dass sie bei weiter steigenden Renditen zu wenig in festverzinslichen Anlagen engagiert sind

· Mehr als 9 von 10 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern glauben, dass festverzinsliche Wertpapiere attraktiver sind als Aktien, da die Gefahr einer Rezession droht

· Da Anleger ihr Engagement in festverzinslichen Wertpapieren erhöhen möchten, hat der Melius Fixed Income Fund von MPG, der in Unternehmens-, Hochzinsanleihen und inflationsgebundene Anleihen investiert, in den 12 Monaten bis Juli 2023 eine Rendite von 7,04 % erzielt

92 Prozent der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter glauben, dass die anhaltende Marktvolatilität und die Aussicht auf eine Rezession festverzinsliche Wertpapiere in den nächsten zwei Jahren attraktiver machen werden als Aktien, wobei ein Fünftel der Meinung ist, dass der Unterschied dramatisch sein wird.

Eine neue Studie der Managing Partners Group (MPG), der internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die weltweit institutionelle Anleger und Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 245 Milliarden Euro* befragte, ergab, dass nur sieben Prozent davon ausgehen, dass festverzinsliche Wertpapiere ihre derzeitige relative Attraktivität neben Aktien beibehalten werden , und ein Prozent sagen, dass die Anlageklasse weniger attraktiv sein wird als Aktien.

Allerdings geben 15 % der Anleger und Vermögensverwalter an, dass sie stark unterexponiert sind, und 54 % geben an, dass sie in festverzinslichen Wertpapieren, die die höchsten Renditen seit Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 bieten, leicht unterexponiert sind. Etwas mehr als ein Viertel ( 26 %) geben an, dass sie das richtige Maß an festverzinslichen Wertpapieren haben, und fünf Prozent geben an, dass sie übergewichtet sind.

Auf die Frage, was die Hauptgründe für das Halten von Allokationen in festverzinslichen Wertpapieren seien, wählten institutionelle Anleger und Vermögensverwalter eine vorhersehbare Einnahmequelle, gefolgt von der Kapitalrendite, Diversifizierungsvorteilen und schließlich der Tatsache, dass Anleihen ein geringeres Risiko als Aktien aufweisen.

Auf die Frage, wie Pensionsfonds ihrer Meinung nach in den nächsten 24 Monaten ihre Allokation in verschiedene festverzinsliche Anlageklassen ändern werden, gaben die meisten Befragten an, dass die Bestände an Investment-Grade-Anleihen zunehmen werden.

Mehr als ein Viertel (28 %) der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter erwarten einen dramatischen Anstieg auf US-Investment-Grade, während 53 % einen leichten Anstieg prognostizieren. Achtzehn Prozent gehen davon aus, dass die Zuteilung gleich bleiben wird, und ein Prozent erwartet einen Rückgang.

Für europäische Investment-Grade-Anleihen waren die Prognosen für Steigerungen sogar noch höher. 45 Prozent erwarten dramatische Steigerungen und 42 Prozent sagen, dass es leichte Steigerungen geben wird. Neun Prozent gehen davon aus, dass die Allokation in europäische Investment-Grade-Anleihen gleich bleiben wird, während zwei Prozent einen Rückgang erwarten.

Auch für Schweizer Investment-Grade-Anleihen prognostizieren 41 % einen dramatischen Anstieg; 40 % leichte Steigerungen; 17 % sagen, dass sie gleich bleiben werden und ein Prozent glaubt, dass sie sinken werden.

Unterdessen sind Allokationen in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating, die ein höheres Risiko bergen und gleichzeitig das Potenzial für höhere Renditen bieten, weniger beliebt.

Fast ein Fünftel (19 %) der Befragten glaubt, dass die Allokation in US-amerikanische Non-Investment-Grade-Anleihen dramatisch zunehmen wird; 27 % sagen „leicht“; während 35 % davon ausgehen, dass sie gleich bleiben werden; und neun Prozent sagen, dass sie fallen werden.

56 Prozent der Befragten glauben, dass der europäische Non-Investment-Grade-Bereich steigen wird, 17 Prozent prognostizieren einen dramatischen Anstieg. 31 Prozent sagen, dass sie gleich bleiben werden, und 10 Prozent prognostizieren eine Verringerung der Zuteilungen.

Schließlich gehen institutionelle Anleger und Vermögensverwalter davon aus, dass die Allokationen in Schweizer Non-Investment-Grade-Anleihen um 21 % steigen werden, wobei sie mit dramatischen Steigerungen rechnen, während 39 % mit leichten Steigerungen rechnen. Mehr als ein Viertel (26 %) gibt an, dass sie gleich bleiben werden, und 11 % prognostizieren einen Rückgang der Zuteilungen.

Der Melius Fixed Income Fund der MPG, der in Unternehmens-, Hochzinsanleihen und inflationsgebundene Anleihen investiert, erzielte in den 12 Monaten bis Juli 2023 eine Rendite von 7,04 % und übertraf damit die Benchmark iShares Core US Aggregate Bond im Berichtszeitraum um 10,78 %, wobei er von einem Engagement in festverzinslichen Anleihen profitierte Einkommen in den USA, Großbritannien, Europa und der Schweiz. Melius verfolgt eine renditeorientierte Anlagestrategie, die eine geringere Preissensitivität gegenüber Zinsbewegungen aufweist.

Jeremy Leach, Vorstandsvorsitzender von MPG, sagte: “Die Anleihenmärkte erlitten im Jahr 2022 ein Blutbad, wobei der Wert globaler Anleihen um mehr als 30 % fiel; die schlechteste Performance seit über 200 Jahren, daher ist es verständlich, dass einige Anleger zu wenig in festverzinsliche Wertpapiere investiert waren. Aber da die Renditen auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahrzehnten zurückkehren und Aktien weiterhin volatil wirken und eine Rezession am Horizont droht, könnte es an der Zeit sein, über eine Erhöhung der Allokationen in Anleihen nachzudenken.”

* Managing Partners Group hat das Marktforschungsunternehmen Pureprofile damit beauftragt, 100 Investmentexperten zu befragen, die für Pensionsfonds, Versicherungsvermögensverwalter, Family Offices, andere institutionelle Anleger und Vermögensverwalter mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 245 Milliarden Euro in Großbritannien, den USA und Deutschland arbeiten , Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur und Hongkong im Juli 2023.

Über den Melius Fixed Income Fund

Der Melius Fixed Income Fund ist ein regulierter Investmentfonds, der ein attraktives Wachstum unter Berücksichtigung der Risikostreuung anstrebt. Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite im Einklang mit der Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung. Im Streben nach Erfolg Im Rahmen seiner Anlageziele strebt der Fonds an, seine Benchmark, den iShares Core US Aggregate Bond (AGG), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen, indem er sich auf eine renditeorientierte Strategie konzentriert, die eine geringere Preissensitivität gegenüber Zinsbewegungen aufweist.