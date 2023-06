Globale Explorationsbudgets

Die Trends liegen auf der Hand. Gold übertrifft andere Rohstoffe. Lithium mit Rekordwachstum

Laut Untersuchungen floss das meiste Geld im Jahr 2022 in Sachen Exploration in Gold, Kupfer und Lithium. Die Energiewende brachte eine rekordhohe Summe von Explorationsbudgets für Lithium hervor. Dennoch ist und bleibt Gold das Hauptziel der Explorationsinvestitionen. Zwölf Prozent mehr oder 722 Millionen US-Dollar mehr (insgesamt 6,92 Milliarden US-Dollar) flossen im vergangenen Jahr in Form von Explorationsbudgets in den Goldbereich, besonders angetrieben durch die kleineren aufstrebenden Gesellschaften der Branche. Insgesamt gingen zirka 53 Prozent des Geldes in den Goldsektor. Die Kupferbudgets legten um 21 Prozent zu auf 2,79 Milliarden US-Dollar. Die weltweiten Anstrengungen im Bereich der Energiewende erhöhen nun mal das Interesse an grünen Metallen. Und Kupfer gehört zu den Metallen, die durch die Energiebemühungen einen vermehrten Bedarf erwarten lassen.

Insgesamt zeigen die weltweiten Explorationstrends, dass der Fokus mehr auf fortgeschrittene Unternehmen beziehungsweise Projekte gelegt wurde. In Projekte im Frühstadium wurde deutlich weniger investiert. Zum Teil liegt es daran, dass Vermögenswerte im Laufe der Zeit gereift sind. Der Metallabschwung seit 2012 hat dafür gesorgt, dass viele Unternehmen sich mehr auf die Erweiterung der Ressourcen in bekannten Lagerstätten konzentriert haben. Schließlich ist die Erkundung neuer Ressourcen risikobehafteter. Dennoch hat sich auch dieser Bereich in Sachen Explorationsbudgets etwas erholt. Insgesamt legten Kanada und Australien besonders zu, ebenso die USA. Rückgänge gab es in Europa und dem asiatischen Festland sowie in Russland (Sanktionen nach Einmarsch in die Ukraine) und in China (Covid-Beschränkungen). Gold ist also nach wie vor das Metall, das das größte Interesse auf sich zieht. Gut, wer ein paar Goldwerte wie Osisko Development oder Skeena Resources im Depot besitzt. Beide konzentrieren sich auf früher produzierende Goldliegenschaften. Osisko Development ist in Mexiko und Kanada aktiv. Skeena Resources hat die Eskay Creek-Goldmine und die Snip-Goldmine in British Columbia im Portfolio.

