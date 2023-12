Gewinnmitnahme Coinbase: So einfach kann Börse sein

Liebe Anleger,

Sie sind der Masterclass-Empfehlung Coinbase vom 06. November gefolgt? Herzlichen Glückwunsch, denn die Gewinnmitnahme steht voraussichtlich kurz bevor. Seitdem die Coinbase-Aktie in der Techaktien-Masterclass das erste Mal vorgestellt wurde, ist der Kurs um 85% gestiegen – allein seit Anfang November um über 50%. Die 100%-Marke ist also nicht mehr weit weg und es lohnt sich, hier schon einmal ein wenig Gewinn abzusichern.

Zu Wochenbeginn muss die Coinbase-Aktie zwar aufgrund eines schwächeren Bitcoin-Kurses einen kleinen Dämpfer hinnehmen, doch das Pendel im Kryptomarkt ist bekannterweise äußerst schwankungsstark und wir erwarten zeitnah einen erneuten Schwung auf die andere Seite. In den vergangenen 6 Wochen wurden jeweils neue Jahreshochs erzielt; so auch in der zurückliegenden Woche, in der die Krypto-Leitwährung sich auf 44.705 US-Dollar vorarbeitete. Aktuell sieht es zwar so aus, als wenn der Bitcoin-Kurs in dieser Woche pausieren würde (41.862 USD), doch wir wären von einem neuen Hoch wenig überrascht.

Die Kurzfrist-Prognose für den Bitcoin-Kurs liegt wie mehrfach kommuniziert bei 48.000 Dollar, was die Coinbase-Aktie auf über 140 Euro treiben dürfte. Inzwischen kann binnen Wochenfrist das Kursziel von 142 Euro erreicht werden. Da das einem Kurs-Verdoppler entspricht, bietet sich schon nach der kurzen Haltedauer eine Gewinnmitnahme an. Investierten Lesern wird empfohlen, für die halbe Position eine Verkaufsorder mit Limit 142 Euro und Gültigkeit Ultimo aufzugeben. Wenn Sie bereits bei Aufnahme der Aktie in die Watchlist zugegriffen haben, haben Sie dann Ihren Einsatz wieder raus und können ganz in Ruhe die weitere Entwicklung abwarten. Selbst wenn Sie „erst“ im November eingestiegen sind, haben Sie dann in nur 7 Wochen einen Gewinn von gut 65% erzielt, was auch ein fantastisches Ergebnis ist.

Neu-Leser, die bislang noch nicht in die Coinbase-Aktie investiert haben, sollten sich von der Gewinnmitnahme – oder auch dem Rebalancing – der anderen nicht irritieren lassen. Unsere grundsätzlich positive Einschätzung zur Coinbase-Aktie und der Blockchain-Technologie bleibt bestehen. Wir halten Coinbase nach wie vor für die beste Anlagemöglichkeit, um mit Aktien langfristig am Krypto-Boom mitzuverdienen. Denn Coinbase-Investoren müssen nicht über viel Spezial-Wissen verfügen, wie etwa Krypto-Investoren. Sie tragen nicht das Risiko, „dass Ihr Coin Scam ist“ – also Sie auf eine Krypto-Betrugsmasche reingefallen sind. Sie müssen auch nicht die verschiedenen technologischen Einsatzmöglichkeiten kennen und entscheiden, was sich wohl durchsetzen wird. Wie ist das mit der Buchführung und der Besteuerung von Krypto-Gewinnen? Sie wissen es nicht? – Wir auch nicht (genau)und das ist hier auch gar nicht notwendig.

