Gewinne beflügeln Wall Street

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Der Handel in Europa verläuft am Mittwoch uneinheitlich, wobei die Wall Street angesichts der hervorragenden Netflix-Ergebnisse etwas stärker eröffnet.

Netflix ist ein Hit

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse von Netflix an der Wall Street ein Hit werden, wenn am Mittwoch die Glocke läutet. Vorbörslich wird mit einem Anstieg der Aktie um mehr als 13 % gerechnet. Das Streaming-Unternehmen meldete Umsätze und Gewinne, die die Erwartungen deutlich übertrafen, während das Abonnentenwachstum die Prognosen mehr als verdoppelte. Dies ist vor allem auf den asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen, der in den kommenden Jahren für das Wachstum immer wichtiger werden wird. Das Unternehmen wird auch in Zukunft hart gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorgehen, während der werbegestützte Plan hoffentlich zusätzliche Abonnenten anziehen wird. Nach einem schwierigen Jahr könnte es für Netflix wieder aufwärts gehen.

Inflation in Großbritannien wieder zweistellig

Die Inflation im Vereinigten Königreich überstieg im September erneut die 10 %-Marke und lag damit leicht über den Markterwartungen, was die Besorgnis über die Krise bei den Lebenshaltungskosten und die Rolle der Bank of England bei der Eindämmung des raschen Preisanstiegs weiter anheizte. Natürlich wurde all dies durch die politische Seifenoper der letzten Wochen verkompliziert, die der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt durch den Verzicht auf fast den gesamten umstrittenen Mini-Haushalt zu beruhigen versucht hat.

Die Inflation ist jedoch nach wie vor ein Problem, und die BoE wird bei den kommenden Sitzungen sehr aggressiv vorgehen müssen, um sie in den Griff zu bekommen. Die Märkte sind derzeit unschlüssig, ob sie den Leitzins am 3. November um 75 oder 100 Basispunkte anheben sollen, sind aber recht zuversichtlich, dass der Leitzins am Ende des Jahres so oder so bei 4 % liegen wird. Da die Inflation inzwischen auf breiter Basis verläuft und sogar einige der größeren Preiserhöhungen durch Kraftstoffe ausgeglichen werden, besteht die Sorge, dass sich diese Prognosen als zu optimistisch erweisen könnten. ​

Interventionsgespräche nehmen zu, während sich der USDJPY der Marke von 150 nähert

Japan bleibt im Fokus, da sich der Dollar dem Wert von 150 gegenüber dem Yen annähert. Die Drohungen mit Interventionen häufen sich, und viele fragen sich, ob die Marke von 150 der Punkt sein könnte, an dem das Finanzministerium noch einmal zurückschlägt. Die letzte Intervention war nicht sonderlich erfolgreich, da die Vorteile innerhalb weniger Tage wieder zunichte gemacht wurden. Die Frage ist nun, wann sie wieder eingreifen und wie stark sie es tun werden. Die Botschaft stößt im Moment eindeutig auf taube Ohren.

Öl stabilisiert sich nach 10 % Rückgang

Die Ölpreise werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem sie am Vortag erneut gefallen waren. Brent lag am Dienstag rund 10 % unter dem Niveau von vor einer Woche. Dies ist ein Zeichen dafür, wie besorgt die Händler über die wirtschaftlichen Aussichten sind und wie ernst es der Regierung Biden damit ist, die SPR zu nutzen, um die Preise vor den Zwischenwahlen zu senken.

Das Thema ist in den USA von großer politischer Bedeutung und könnte die Zwischenwahlen in die eine oder andere Richtung lenken, da die Abstände im Repräsentantenhaus und im Senat so gering sind. Dies erklärt, warum das Weiße Haus so wütend auf die OPEC+ Fördermengenkürzung reagiert hat. Es wird erwartet, dass Biden bestätigen wird, dass die letzten 15 Millionen Barrel der 180 Millionen, zu denen man sich Anfang des Jahres verpflichtet hatte, bis Ende des Jahres verkauft werden, wobei er die Tür für weitere Verkäufe offen lässt.

Angesichts der Tatsache, dass sich Brent um 90 $ und WTI zwischen 80 und 85 $ stabilisiert hat, stellt sich die Frage, wie die OPEC+-Länder die Marktlage einschätzen und ob weitere Kürzungen in Betracht gezogen werden könnten.

Das Hausse-Argument für Gold

Während sich ein Teil von mir fragt, wie weit Gold nach dem schrecklichen Rückgang von seinem Höchststand vor sieben Monaten realistischerweise noch fallen kann, fällt es mir weiterhin schwer, auf kurze Sicht ein überzeugendes Argument für eine Hausse zu finden. Irgendwann wird der Höhepunkt der Inflation und der Zinspreise in Sicht sein, und dann könnten sich die Argumente für das gelbe Metall wohl verbessern.

Aber ist man zuversichtlich, dass wir schon so weit sind? Wir sind vielleicht nicht mehr weit davon entfernt, aber wie man bei Gold sehen kann, gibt es nicht viel Aufwärtsdrang, was vielleicht darauf hindeutet, dass die Händler den Höchststand der Zinsen und der Inflation noch mit Vorsicht betrachten. Solange dies der Fall ist, könnte das gelbe Metall weiter unter Druck geraten, wobei der nächste Test der Unterstützung - die 1.640 $-Marke ist heute Morgen gefallen - um die 1.620 $-Marke herum erfolgt und die 1.600 $-Marke darunter interessant ist.

Weiterhin schwankend

Bitcoin konsolidiert weiterhin, wobei der jüngste Aufschwung erneut an der 20.000 $-Marke scheiterte. Dieses Niveau wurde einst als äußerst wichtige Unterstützung angesehen, aber in Wirklichkeit ist es einfach zu einem Punkt geworden, um den der Preis schwankt. Das wird sich mit der Zeit ändern, aber seit zwei Monaten ist das im Großen und Ganzen der Fall, also deutet wenig darauf hin, dass dies unmittelbar bevorsteht.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.