Gewaltige Versorgungslücke! Silber wird knapp und zeitnah explodieren! Deshalb jetzt Silber-Aktien ins Depot!

Grüne Welle nicht ohne Silber!



Silber und Silber-Aktien kommen gerade wieder „on fire“. Der gesamte Edelmetallsektor steht kurz davor, dass die Luft brennt!

Es geht wieder los! Jetzt werden die hochgradigen Funde gemacht!





Unglaubliches Bohrprogramm wird riesen Newsflow freisetzen und Daten liefern!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

smarte und schnelle Anleger wissen das für sich zu nutzen, denn die gerade erst beginnenden Kaufwellen bei Silber und Gold können bei dem einen oder anderen richtig positionierten Investor lebensverändernde Auswirkungen haben.

Silberaktien: Eine gewaltige Hausse baut sich auf!





Mit ausgewählten Silber- und Goldaktien lässt sich in Krisenzeiten wie diesen sehr viel Geld verdienen. Sicherlich wird die Flut alle Boote heben, aber mit den richtigen Aktien kann man ein Vielfaches mehr verdienen. Deshalb lautet das oberste Ziel, die beste Aktie auszuwählen! Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) ist unserer Meinung nach die beste Aktie dabei! Im Gegensatz zu den exorbitanten Chancen steckt der Aktienkurs eigentlich auf Anfangsstadium fest, obwohl das Unternehmen quasi am Übergang zum Produzenten steht!

Quelle: StockCharts.com

Obendrein wird Silber wird in naher Zukunft absolute Mangelware werden, und im Preis explodieren!

Silber steht für Mehrfachfunktion!

Während des Silbers „Großer Bruder“ Gold vor allem als Investment, zum Werterhalt und in Form von Schmuck Verwendung findet, besitzt Silber eine Art ‚Hybrid-Funktion‘. Das bedeutet, dass zuletzt rund 50 % der gesamten Silbernachfrage aus der Industrie stammten, während der Rest vor allem von Investorenseite in Form von Barren und Münzen sowie von der Schmuckindustrie nachgefragt wurde.

Nahezu alle relevanten Verbraucher steigerten im vergangenen Jahr ihre Nachfrage nach dem silbrigen Edel- und Basismetall, allen voran der Investmentsektor. Besonders in den physisch hinterlegten ‚Exchange Traded Products‘ (‚ETPs‘) stieg die Nachfrage stark an! Allein in den vergangenen drei Jahren konnten Mittelzuflüsse von rund 560 Millionen Unzen Netto verzeichnet werden. Zur besseren Einordnung: Dies entspricht etwa zwei Drittel der gesamten Jahresförderung 2021!

Gleichzeitig kommt immer mehr Nachfrage von Seiten neuer Boom-Branchen wie Elektromobilität und Photovoltaik. Silber wird daher klar zu einem der am stärksten nachgefragten Metalle des laufenden Jahrzehnts, wobei die Förderung schon längst nicht mehr mit der Nachfrage schritthalten kann und de facto seit drei Jahren ein immer größeres Angebotsdefizit vorherrscht!

Wenn man bedenkt, dass allein in 2020 ein Angebotsdefizit von 250 Millionen Unzen vorherrschte, stellt sich einem die berechtigte Frage, warum der Silberpreis nicht vollends Explodierte?! Die Antwort darauf, ist einfacher als man vermuten könnte: Der Silberpreis wurde und wird mittels Papierkontrakten an der Terminbörse COMEX künstlich gedrückt! Wie lange sich das angesichts der realen Entwicklung – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite noch weiter fortschreiben lässt, hängt vor allem davon ab, inwieweit in Zukunft größere Kontraktmengen physisch ausgeliefert werden müssen.

‚Big Player‘ und Investoren wie der kanadische Rohstoffmogul Eric Sprott haben sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder massiv in Silberminen eingekauft, zu denen auch unser TOP-Silber-Wert Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) gehört!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) konnte erst vor kurzem wieder mit einigen TOP-Nachrichten aufwarten, unter anderem mit seiner präsentierten, ‚angezeigten‘-Ressource von insgesamt rund 5 Millionen Tonnen mit unglaublichen 30,5 Millionen Unzen Silber, 331.100 Unzen Gold, 13.000 Tonnen Blei und sogar noch 24.600 Tonnen Zink! Diese können übrigens mit herausragenden Gehalten von 2,08 g/t Gold, fantastischen 191 g/t Silber, 0,26 % Blei und 0,50 % Zink gewonnen werden!





Weitere TOP-News! ‚Panuco‘ wächst scheinbar grenzenlos!

Der Newsflow bei Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) gewinnt wieder an Fahrt! Gleich 18 Ergebnisse meldete das Unternehmen von seinem unglaublich großen 120.000 m Bohrprogramm. Diese Ergebnisse bezogen sich auf die südliche Erweiterung der ‚Napoleon‘-Ader des Silber-Gold-Projekts ‚Panuco‘, in Mexiko. Und wen wundert es bei diesem TOP-Explorer, die Ergebnisse waren wieder erstklassig und mit Monster-Gehalten gespickt!

Besonders ins Auge sticht das Bohrloch NP-22-258 mit 1.139 g/t Silber, 11,48 g/t Gold, 0,32 % Blei und 0,85 % Zink, über 4,30 m, einschließlich 3.850 g/t Silber, 40,6 g/t Gold, 0,77 % Blei und 2,51 % Zink über 1,11 m, um nur beispielhaft diese Aneinanderreihung von Spitzengehalten begrifflich zu machen, wobei sie weitere Ergebnisse der unten eingefügten Karte entnehmen können.





Mit diesen Volltreffern stellt die südliche Erweiterung von ‚Napoleon‘ weiterhin das Hauptziel für das kurzfristige Ressourcenwachstum innerhalb des ‚Napoleon‘-Aderkorridors dar. Aber nicht nur dass, die hochgradigen Abschnitte, beweisen, dass es sich nicht nur um eine einzelne Struktur handelt, sondern um ein flächendeckendes Adersystem mit mehreren Verzweigungen, dass riesiges Potenzial für zusätzliches Ressourcenwachstum bietet.

Und dass die südliche Erweiterung von ‚Napoleon‘ als Hauptziel für das kurzfristige Ressourcenwachstum ausgewählt wurde ist durchaus nachvollziehbar, da eine massive Erweiterung eines langsam abfallenden epithermalen Systems zur Entdeckung eines neuen hochgradigen mineralisierten Ausläufers geführt hat, der aufgrund seiner Verzweigung der Adern massives Potenzial beherbergt.





Und jetzt trumpft auch noch ‚Copala‘ mächtig auf!

Bei der Vorlage von 24 weiteren Bohrlöchern kommt man ebenfalls aus dem Staunen nicht heraus. Denn nun scheint das Ressourcengebiet ‚Tajitos – Copala‘ im westlichen Teil des ‚Panuco‘-Projekts den bisherigen Gebieten in nichts nachstehen zu wollen, und dreht ebenfalls mächtig auf!

1.030 g/t AgEq über 20,45 m welche die mineralisierte Zone auf 600 x 400 m erweitert ist definitiv eine Kampfansage an die bisherigen schon MEGA erfolgreichen Ergebnisse!





Diese ‚Best-of‘-Ergebnisse sollten Sie wissen, da darauf bestimmt noch weitere HAMMER-Ergebnisse folgen werden!

Die ‚Copala‘-Ader übertrifft weiterhin die Erwartungen des Managements und der Geologen, und zwar sowohl in Bezug auf Gehalte als auch in Sachen Mächtigkeit! Zwar war dem Vizsla-Team mit dem Fund der ‚Copala‘-Ader gegen Ende 2021 schnell klar, dass hier angesichts der gut erschlossenen, oberflächennahen Mineralienkontinuität etwas Besonderes vorliegt, aber mit so viel Ressourcenpower und Gehalten von:

· 780 g/t Silber und 4,23 g/t Gold über 20,45 m inkl. 2.230 g/t Silber und 9,08 g/t Gold über 1,21 m sowie

· 7.900 g/t Silber und 35,20 g/t Gold über 0,85 m

· 667 g/t Silber und 3,89 g/t Gold über 14,50 m und

· 1.010 g/t Silber und 5,44 g/t Gold über 9,35 m inkl. 3.548 g/t Silber und 17,78 g/t Gold über 1,3 m

hatte dennoch niemand gerechnet! Das sind absolute Hammerergebnisse!

Bisher basiert die ‚Copala‘-Erstressource mit seinen ‚angezeigten‘-Ressourcen von schon 6,4 Mio. AgEq und ‚abgeleiteten‘-Ressourcen von 18,6 Mio. AgEq auf nur acht Bohrlöcher! Wenn man dann noch weiß, dass mittlerweile 46 Löcher gebohrt wurden und der mineralisierte Fußabdruck effektiv auf 600 m entlang des Streichs und 400 m neigungsabwärts ausgedehnt wurde und noch immer in alle Richtungen offen ist, kann man eventuell erahnen, was hier noch für ein gewaltiges Potenzial verborgen sein sollte!

Um dieses genauer zu beziffern, werden auf ‚Copala‘ auch weiterhin drei Bohrgeräte im Einsatz belieben, mit dem Schwerpunkt, die im vierten Quartal geplante Ressourcenaktualisierung noch deutlich zu vergrößern um so weitere Fakten zu schaffen.

Super-Süden! Liegt hier ein mächtiger Silber-Schatz?





Neben den bloßen, dafür aber nicht minder beeindruckenden Zahlen unterstreichen die Bohrergebnisse auch das kontinuierliche, hochgradige Silber- und Goldpotenzial, dass die südliche Erweiterung der ‚Napoleon‘-Ader außerhalb der bisher eingegrenzten Mineralressource in sich trägt.

Konkreter ausgedrückt, erweitern die jetzt gelieferten Resultate der jüngsten Bohrungen die vertikale Ausdehnung des hochgradigen Fußabdrucks um 100 Meter und weisen zudem auf zusätzliches Explorationspotenzial in den hängenden Aderabschnitten hin, welches künftig noch genauer modelliert, interpretiert und getestet werden soll!

Umso einleuchtender ist dahingehend Vizslas Plan, diese hochgradige südliche Ausdehnung der ‚Napoleon‘-Zone noch vor der geplanten Ressourcen Aktualisierung auszubauen und zu „verfüllen“.

Vizsla Silver – unschlagbare Highlights!

· MEGA-hochgradiges Projekt!

· Beste Lage, direkt neben First Majestics hoch profitabler ‚San Dimas‘-Mine!

· Minen-Infrastruktur und Mühle vorhanden und so gut wie startklar!

· Dreizehn Bohrgeräte auf der Liegenschaft!

· TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

· Marktkapitalisierung von gerade einmal 235,4 Mio. CAD!

· Hervorragende Aktienstruktur! Unglaubliche 75 % in festen Händen!

· Kaufempfehlung mit Kursziel 3,80,- CAD von PI Financial!

· Mit rund 15 Mio. CAD hervorragend finanziert!

https://www.youtube.com/watch?v=VQqUHAs7EYY

Fazit: Ressourcen im Fokus und lachhaft günstiger Kurs!

Die jüngsten Erfolgsmeldungen bestätigen abermals das Potenzial von ‚Napoleon‘, das seinerseits kaum hoch genug bewertet werden kann. Denn diese Resultate liefern genügend Beweise dafür, dass die südliche Ausdehnung der hochgradigen ‚Napoleon‘-Hauptader weiterhin das Hauptziel für kurzfristiges Ressourcenwachstum im gesamten ‚Napoleon‘-Aderkorridor bleiben wird. Zudem ist es gelungen, die hochgradige Zone mittlerweile auf eine Länge von etwa 800 m und eine Tiefe von 400 m zu erweitern!

Mit Blick auf die Erweiterung und Umwandlung der Ressourcen, woran mit Hochdruck gearbeitet wird, sind drei der insgesamt neun Bohrgeräte auf ‚Panuco‘ im Einsatz, die ganz gezielt das weitere Potenzial von ‚Napoleon‘ erkunden, um nicht zuletzt auch diese Geologie noch besser verstehen zu können!

Analysten bleiben dabei! Vizsla Silver ist ein absoluter BUY!





In Anbetracht der schwierigen Marktlage sollte man davon ausgehen, dass die Analysten darauf mit sinkenden Kurszielen reagieren. Nicht aber bei Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)! Hier bleibt man aggressiv auf der Käuferseite!

PI Financial aber auch Canaccord Genuity halten unverändert an ihren Kaufempfehlungen sowie Kurszielen von 3,80 CAD respektive 3,75 CAD fest! Mit dem Erreichen dieser Ziele können Sie sich über einen satten Gewinn von rund 150 % freuen, wenn sie auf dem derzeitigen Niveau zuschlagen!

Wir halten diese ersten Kursziele sogar noch für deutlich zu konservativ, da Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) bereits eine 500 Tonnen pro Tag Mühle auf dem Projekt hat, inklusive erstklassiger Infrastruktur und alle zum Minenbetrieb benötigten Genehmigungen!

Das ist Kunst! Günstiger einkaufen als die Stars der Branche!





Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich der Star-Investor Eric Sprott im größeren Stil an Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) beteiligt. Mehr als 10 % der ausstehenden Aktien hält der Milliardär mittlerweile am Unternehmen. Sein Einstiegspreis liegt im Mittel bei 2,50 CAD!

Wenn Sie also jetzt um Kurse von rund 1,50 CAD kaufen, liegt IHR Kaufpreis gut 40 % unter dem des Milliardärs, der übrigens sein Vermögen ausschließlich mit Aktiengewinnen von solch vielversprechenden Sondersituationen wie Vizsla angehäuft hat!





Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team



Dieser Werbeartikel wurde am 05. August 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Vizsla Silver, Wallstreet Online.de, eigener Research (Internet) StockCharts.com Finanzen.net

Bilder ohne Quellenangaben stammen vom Unternehmen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Vizsla Silver zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Vizsla Silver und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Vizsla Silver einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Vizsla Silver und erhalten hierfür ein Entgelt. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Vizsla Silver halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de