Die EU-Kommission hat in dieser Woche Vorschläge vorgelegt, die einen digitalen Euro ermöglichen sollen. Die Schaffung eines Rechtsrahmens für einen möglichen digitalen Euro als Ergänzung zu Euro-Banknoten und -Münzen soll sicherstellen, dass es eine zusätzliche Option gibt, mit der im Euro-Währungsgebiet digital bezahlt werden kann. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen seiner Fraktion, äußerte sich zurückhaltend zu den Vorschlägen: „Die EZB hat noch nicht ausreichend dargelegt, wo der Nutzen eines digitalen Euro für die Bürger in Europa liegen soll. Bisher funktioniert der Zahlungsverkehr gut. Dafür gibt es ausreichend private Anbieter. Sollte dennoch ein digitaler Euro eingeführt werden, dann darf dieser das Bargeld nicht verdrängen, muss anonymes Bezahlen ermöglichen und darf keine neuen Risiken für das Finanzsystem erzeugen. Letztlich ist ein digitaler Euro eine Operation am offenen Herzen unseres Geldsystems. Hier muss sehr behutsam vorgegangen werden.“