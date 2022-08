Gesco AG: In schwierigem Umfeld auf Kurs Richtung Gewinnrekord

In einem schwieriger gewordenen konjunkturellen Umfeld kann sich die GESCO-Gruppe bislang hervorragend behaupten: Im ersten Halbjahr hat der Konzern den Umsatz um knapp 28 Prozent auf 291,4 Mio. Euro gesteigert und das Nettoergebnis von 8,2 auf 16,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

Für das zweite Halbjahr erwartet das Management aufgrund der Belastungen im Bereich der Materialpreise und der Energiekosten zwar einen etwas geringeren Gewinn, dennoch wird jetzt für das Gesamtjahr mit einem Umsatz und Nettoergebnis am oberen Ende der ausgegebenen Zielspannen (565 bis 585 Mio. Euro beim Umsatz und 28,0 bis 30,5 Mio. Euro beim Gewinn) gerechnet. Akquisitionen sind da noch nicht einkalkuliert, für den Rest des Jahres aber fest geplant.

Mit organischem Wachstum und Zukäufen will das Management den Umsatz bis zum Jahr 2025 weiter auf 1 Mrd. Euro steigern und dann eine EBIT-Marge von zyklusübergreifend 8 bis 10 Prozent (aktuell: 8,9 Prozent) erzielen – auch diese Ziele wurden ausdrücklich bekräftigt.

Wir haben unser Modell bislang nur auf der Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios aufgebaut und sehen den fairen Wert trotz einer leichten Reduktion (die vor allem der Berücksichtigung eines höheren Working-Capital-Bedarfs geschuldet ist) mit 49,00 Euro (bislang: 50,00 Euro) weiter deutlich über dem aktuellen Kurs. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Einstufung mit „Buy“.

Quelle: SMC-Research

