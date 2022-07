Geschliffen und doch unbehandelt - bei Edelsteinen ist das möglich!

Wie in vielen andere Spezialgebieten auch, benutzen die Experten für Edelsteine bestimmte Fachbegriffe, die dem Laien so in dieser Form nicht bekannt sind. Um nur einige zu nennen: Rohstein, unbehandelter Edelstein, natürlicher Edelstein, behandelter Edelstein. Noch nie gehört? Das überrascht nicht! Doch wer sich mit dem Gedanken trägt, in Edelsteine zu investieren, sollte die genaue Bedeutung dieser Termini kennen. Chris Pampel ist als Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors natürlich ein Experte auf dem Gebiet der edlen Steine und stellt einige wichtige Begriffe vor.

Die 4 Cs stehen für Qualität

Die Einstufung der Qualität eines Edelsteins erfolgt durch bestimmte zertifizierte Institute. Diese nehmen ihre Klassifizierung nach den vier „C-Kriterien“ vor: Colour (Farbe), Carat (Gewicht), Clarity (Reinheit) und Cut (Schliff).

Die Farbe ist für den Laien vielleicht nicht so schwer zu erkennen, sollte man meinen. Aber Vorsicht, denn schon hier gibt es eklatante Unterschiede. Denn die Farbe macht den Stein umso wertvoller, je gleichmäßiger sie von Natur aus verteilt ist. Für das in Karat angegebene Gewicht gibt es Mindestgrößen, was die Investment-Edelsteine angeht. Rubine zum Beispiel müssen mindestens 1 Karat, Smaragde mindestens 1,5 Karat und Saphire mindestens 2 Karat wiegen, um überhaupt als Investmentedelstein in Betracht zu kommen. Die Reinheit eines Edelsteins ist ebenfalls von Bedeutung. Kleine Einschlüsse, sofern sie nicht als störend empfunden werden, sind bei Farbedelsteinen im Gegensatz zu Diamanten übrigens kein direkter Wertminderungsgrund. Der Schliff muss bei Investment-Farbedelsteinen im Idealfall perfekte Proportionen aufweisen, denn gerade diese Perfektion verspricht einen hohen Wert.

Unter Schleifen versteht man das Verfahren, dem Stein Facetten oder auch eine andere Form zu geben, etwa die einer Kugel oder eines Cabochon. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf das Gewicht des Steins haben. Ein Rubin, der 2005 in Grönland entdeckt wurde, hatte zunächst ein Rohgewicht von 440 Karat. Der Rubin wurde geschliffen und zu einem Stein mit „nur“ noch 302 Karat verarbeitet. Dieses Beispiel zeigt, dass herkömmliche Methoden, den Wert eines Steins ausschließlich über dessen Gewicht zu ermitteln, nicht angemessen sind. Die restlichen 3 Cs würden hierbei unter den Tisch fallen. Dabei sind gerade sie der Grund für die große Schwankungsbreite im Wert, insbesondere bei Rubinen.

Eine Zwischenstufe des Schleifens stellt das Ebauchieren dar: Hierbei wird der Stein nicht fertig, sondern nur grob vorgeschliffen. Man kann erkennen, wo die Tafel (also der Abschluss der Krone) und die Rundiste (das ist der breite Formbereich des Steines und das Bindeglied zwischen Ober- und Unterteil) angelegt werden. Die Oberflächengüte all dieser Facetten wird durch die Politur bestimmt. Der Symmetrie kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da durch sie die regelmäßige Abfolge und Anlage der Facetten bestimmt wird.

Roher Stein - edler Stein?

Ein frisch geschürfter Farbedelstein ist ein Rohstein. Er sieht in der Regel im naturbelassenen Zustand aber noch nicht sehr edel aus. Das ändert sich aber schnell, wenn beim Polieren und Schleifen das “Feuer” zum Vorschein kommt. Auch wenn Otto Normalbürger etwas anderes vermuten würde: ein Farbedelstein, der lediglich geschliffen und poliert wurde, gilt als unbehandelt. “Dem Stein wurde ja nur überflüssige Substanz genommen, der verbleibende Rest ist in seinem natürlichen Zustand verblieben und wirklich nicht behandelt worden”, erklärt Chris Pampel den feinen Unterschied. Alles andere, was vor allem die Schmuckindustrie mit Edelsteinen macht - erhitzen, bestrahlen, Risse füllen oder färben - gilt als Behandlung und muss deklariert werden. Hierin liegt auch das mit Abstand wichtigste Kriterium, in dem sich ein Investment-Edelstein von einem Schmuck-Edelstein unterscheidet: Investment-Edelsteine sind immer unbehandelt. Bei Schmuck-Edelsteinen darf nachgeholfen werden, damit der Edelstein seine Schönheit entfalten kann oder besser zu einem bestimmten Schmuckstück passt. Ist ein Stein behandelt , muss dies im Befundbericht angegeben werden. Je nach Art der Behandlung muss diese zusätzlich auch jederzeit mündlich deklariert werden oder eben nicht. Ein Blick in Befundbericht und Wertgutachten des Steins verschafft hier Klarheit. besitzt der Stein keines von beidem, ist äußerste Vorsicht geboten, wenn er als Investmenststein zu einem entsprechend hohen Preis angeboten wird.

Die Art und Weise, wie die Behandlung von Edelsteinen für Kunden und Händler zu kennzeichnen ist, schreiben die CIBJO-Regeln vor. Die CIBJO ist eine offizielle, von der UN akkreditierte Organisation, die “Internationale Vereinigung Schmuck, Silberwaren, Diamanten, Perlen und Steine” mit Hauptsitz in Bern. Leider tauchen insbesondere im Internet häufig Angebote auf, die eine Behandlung verschweigen, obwohl die Regularien der CIBJO dies eigentlich vorschreiben.

Als Gestein wird ein Gemenge aus mehreren Mineralien, aus dem die Edelsteine erst gewonnen werden, bezeichnet. Unter Mineral versteht der Experte einen anisotropen, chemisch einheitlichen Festkörper aus dem natürlichen Bereich. Ein Edelstein ist deshalb nichts anderes als eine Sonderform eines Minerals mit besonderen (edlen) Eigenschaften. Der wohl beliebteste Edelstein der Welt, der Diamant, besteht chemisch gesehen aus nichts anderem als aus reinem, kristallinem Kohlenstoff. Es gibt nicht nur farblose Diamanten, sondern auch welche in blau, rot, schwarz oder rosa. Diese kommen jedoch extrem selten vor, was sie so kostbar macht.

Für die individuelle Färbung eines Farbedelsteins sind in der Regel Spuren von fremden Elementen verantwortlich. Das charakteristische Grün des Smaragds beispielsweise entsteht durch Spuren von Chrom, Vanadium und Eisen. Die jeweilige Konzentration dieser Konzentration dieser Elemente erzeugt dann im Zusammenspiel die unverwechselbar schöne Farbpalette, die von pastell- bis tiefgrün reicht.

Ein synthetischer Edelstein ist ein künstlich hergestellter Edelstein, im Grunde also ein Plagiat eines natürlich entstandenen Edelsteins. Ein Kristall ist letztendlich nichts anderes als ein Mineral, allerdings mit dem Unterschied, dass es eben auch synthetisch sein kann - man kann also sowohl synthetische Steine als auch natürliche Minerale unter dem Begriff Kristall subsumieren.

