Die Geschichte des Zinnpreises

Die letzten 60 Jahre war der Zinnpreis großen Schwankungen ausgesetzt

Im Jahr 1960 kostete das Metall, das vor allem für Lote, Weißblech, Chemikalien und Pigmente eingesetzt wird, rund 2.500 US-Dollar je Tonne. Der Preis stieg an und steigerte sich in den 70er Jahren bis etwa 17.500 US-Dollar je Tonne. In der Folge gab es Gewinnmitnahmen und der Zinnpreis kam Anfang der 2000er Jahre auf rund 3.500 US-Dollar je Tonne zurück. 2011 kam es mit einem Wirtschaftsaufschwung zum Zinnpreis von sage und schreibe mehr als 32.000 US-Dollar. Eine Halbierung des Preises folgte. Im Mai 2020, Corona erschütterte die Welt, wurde das Metall wieder sehr teuer, dann kam der Russland-Ukraine-Krieg und knapp 45.000 US-Dollar mussten für eine Tonne Zinn berappt werden. Aktuell kostet die Tonne Zinn rund 19.400 US-Dollar. Fazit: der Zinnpreis ist sehr schwankungsfreudig. Prognosen sind daher schwierig, wobei Analysten eher von in Zukunft steigenden Preisen ausgehen.





Das meiste Zinn verbrauchen China, Japan, die USA und Deutschland. Gefördert wurden im vergangenen Jahr in China fast 152.000 Tonnen des Metalls, damit ist China der größte Produzent. Gründe, warum sich Zinn stark verbilligen sollte, sind nicht ersichtlich. Im Gegenteil, der Bedarf an Loten mit Zinnbestandteilen soll um rund zehn Prozent wachsen. Auch als Halbleitermetall dient Zinn. Es wird also für grüne Energien und auch in der Elektromobilität gebraucht und sollte verstärkt in der Zukunft nachgefragt werden. Bei einem steigenden Zinnbedarf und steigenden Zinnpreisen profitieren Zinnunternehmen wie Tin One Resources oder First Tin. Tin One Resources ist in Tasmanien und in New South Wales in Australien auf aussichtsreichen Liegenschaften unterwegs. First Tin arbeitet in Australien und Deutschland und möchte innerhalb der nächsten drei Jahre zwei Projekte in den Produktionsstatus überführen.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/).





