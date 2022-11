Gerresheimer: das MDAX-Unternehmen aus Düsseldorf wächst trotz der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Der Glas- und Kunstoffhersteller Gerresheimer (GXI) überraschte die Analysten. Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: GXI ISIN: DE000A0LD6E6

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des MDAX-Unternehmens aus Düsseldorf verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 11.4 Prozent. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch notiert das Wertpapier knapp über dem 20er-EMA. Mit etwas Rückenwind des Gesamtmarktes könnte nun ein Bounce Richtung Norden bevorstehen.

Chart vom 02.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 57.55 EUR







Meine Expertenmeinung zu GXI

Meinung: Das Produktportfolio besteht aus Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff für die Pharma-, Healthcare-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Gerresheimer einen Umsatz von 473 Millionen EUR und erzielte damit ein organisches Wachstum von 17,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg um 16 Millionen EUR auf 91 Millionen EUR. Die Zahlen waren besser als erwartet und auch die anschließende Reaktion der Anleger war fiel positiv aus. Der Wachstumsprozess soll auf globaler Ebene unter anderem mit einer Reihe strategischer Partnerschaften vorangetrieben werden. Auf der Kostenseite ist man mit langfristigen Energielieferverträgen und einem konsequenten Nachhaltigkeitsmanagement gut aufgestellt.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns für Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze. Kursziel ist die Unterkante der Kurslücke vom 29. auf 30. Juni. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 4.1. Frische Quartalszahlen gibt es erst im neuen Jahr am 23. Februar, so dass auch ein langlaufender Swingtrade infrage kommt. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GXI.

Veröffentlichungsdatum: 02.11.2022

