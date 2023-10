Geopolitische Risiken nehmen vor dem Wochenende zu

Eine näher rückende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen und Meldungen über Angriffe auf syrische Flughäfen, um iranische Waffenlieferungen zu verhindern, schüren die Angst vor einem Flächenbrand in der Region. Da will sich vor dem Wochenende kein Anleger in großem Stil am Aktienmarkt positionieren. Hatten bis gestern noch die Hoffnungen fallender Renditen die geopolitischen Sorgen kompensiert, machten die Inflationsdaten aus den USA für September den Investoren einen Strich durch ihre vielleicht zu optimistische Rechnung.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch die Tatsache, dass der Deutsche Aktienindex auf die Daten weitaus stärker mit Kursverlusten reagiert hat, dürfte viele Anleger zunächst von weiteren Käufen abhalten. Die Widerstandszone aus Sommertiefs und 200-Tage-Linie dürfte aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nur sehr schwer zu knacken sein. Eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau wäre da für den DAX schon ein Erfolg.

Gemischte Daten kommen derweil aus China. Einerseits schrumpfte der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft im September erneut, aber geringer als von den Ökonomen im Vorfeld erwartet. Auch wirkt das Minus von sechs Prozent in Relation zum Vorjahr nicht mehr so dramatisch, wenn man die Stabilisierungstendenzen im Monatsvergleich sieht. Zudem überraschte der Konsum-Einkaufsmanagerindex positiv. Ob dies alles allerdings die Probleme im chinesischen Immobiliensektor kompensieren kann, ist fraglich. Hier lauert immer noch die größte Gefahr aus dem Reich der Mitte.