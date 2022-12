Genius Metals: Goldexplorer steigt in Lithium-Hotspot neben Allkem ein

Schwerpunktmäßig beschäftigt sich Genius Metals Inc. (TSXV: GENI, WKN: A2N64W, ISIN: CA37230M1059) mit Gold und Basismetallen. Doch Diversifikation ist vorteilhaft und Lithium bekanntlich ein hochspannender Rohstoff in einer Welt, in welcher der Bedarf an Stromspeichern wie Batterien für Elektrofahrzeuge immer weiter steigen wird. Wie der Explorer aus Québec am Mittwochvormittag meldete, ist das Unternehmen jetzt eine Partnerschaft mit Clarity Gold Corp. eingegangen. Hintergrund ist die Weiterentwicklung des Lithium-Projekts„Lithium381“. Geologische Bewertungen legen die Vermutung nahe, dass die Lagerstätte des Nachbarprojekts in das Grundstück „hineinragen“ könne.

„Lithium381“ ist eines der in Québec gelegenen Assets von Genius Metals und liegt in der Region James Bay-Eeyoz Istchee. Das Areal grenzt an das Projekt „James Bay Lithium“ des Mittbewerbers Allkem Limited an, das die Lithium-Lagerstätte „Allkem“ (ehemals unter dem Namen „Cyr“ geläufig) beherbergt. Diese Lagerstätte verfügt über eine angezeigte Ressource von 40,8 Millionen Tonnen zu 1,40 Prozent Lithiumoxid.

Die Optionsvereinbarung

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das zurzeit drei Edel- und Basismetallprojekte in British Columbia im Portfolio hat.

Genius Metals hat Clarity Gold eine nun exklusive Option auf den Erwerb einer 50-prozentigen Beteiligung an „Lithium381“ für einen Gesamtbetrag von 750.000 CAD an Ausgaben gewährt, die Clarity bis zum 31. Dezember 2024 aufbringen muss. Darin enthalten sind eine Anzahlung von 25.000 CAD, die Clarity bereits am 25. November 2022 geleistet hat, sowie 720.000 Clarity-Stammaktien, welche einer freiwilligen Hinterlegung unterliegen werden, von der (beginnend vier Monate nach dem Abschlussdatum), alle vier Monate 90.000 Aktien freigegeben werden.

Sobald die Option ausgeübt ist, werden Genius Metals und Clarity ein Joint Venture gründen, um weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen und gegebenenfalls Erschließungs- und Bergbauaktivitäten auf dem Grundstück zu unternehmen. Beide Parteien verpflichten sich dazu, ihre jeweiligen Anteile an den Explorationsausgaben zu tragen; widrigenfalls würden die jeweiligen Ansprüche verwässert.

Der Abschluss der Transaktion steht in Abhängigkeit von den üblichen behördlichen Genehmigungen und anderen Bedingungen für Geschäfte dieser Art.

Das „Lithium381“-Grundstück

„Lithium381“ erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 1.108 Hektar (das entspricht 11,08 Quadratkilometern) und setzt sich aus einundzwanzig Bergbau-Claims zusammen. Das Gelände liegt innerhalb des Lower Eastmain River Grünsteingürtels in der Nähe des Kontakts mit der metasedimentären Sub-Provinz Nemiscau. Der Grünsteingürtel besteht aus archäischem komatiitischen Strömen und rhyolitischen vulkano-sedimentären Ablagerungen, die von der Auclair-Metasediment-Formation (Nemiscau- und Opinaca-Becken) überlagert werden. (Komatiit ist eine ultramafische Lava, Rhyolithe sind silikatische vulkanische Gesteine). Mehrere von tonaltischer bis monzogranitischer Zusammensetzung rangierende Plutone sind in das Vulkangestein eingedrungen. (Unter einem Pluton versteht man oberflächenfern auskristallisierte magmatische Intrusivkörper.)

Das Gelände liegt nur drei Kilometer von den durch die Société de Développement de la Baie-James betriebenen „KM381“-Anlagen entfernt. Diese bieten Services wie Unterkünfte, Treibstoffversorgung, mechanische Dienste und Verpflegung. Das ermöglicht die ganzjährige Exploration des Geländes.

Aussichtsreiches Explorationsareal

Wie bereits angedeutet, könnten sich die granitischen, spodumenhaltigen Allkem-Pegmatit-Dykes auf das „Lithium381“-Grundstück erstrecken, welches bislang allerdings noch nicht durch Bohrungen auf eine Lithium-Mineralisierung erprobt wurde. Die Allkem-Mineralisierung befindet sich in Spodumen, die granitischen Pegmatit-Gänge wurden als Seltene-Erden-Typ klassifiziert (Lithium, Cäsium, Tantal).

Öffentlich zugängliche Aufzeichnungen der Provinz Québec weisen ferner auf drei spodumenhaltigen Pegmatit-Aufschlüsse hin, die sich auf dem südlich gelegenen Nachbargrundstück befinden. Weitere Claims in der Umgebung von „Lithium381“ werden von Patriot Battery Metals und einer Kooperation von Osisko Development und Brunswick Exploration Inc. gehalten.

Über Genius Metals Inc.

Genius Metals mit Sitz in Saint-Sauveur ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit Erwerb, Exploration und Erschließung von wertvollen Rohstoffliegenschaften in Kanada konzentriert. Flaggschiff des Unternehmens ist das Goldprojekt „Sakami“. Weitere Assets sind die Goldprojekte „Iserhoff“ in Québec und (im Joint-Venture mit Meguma Gold Corp.) „Meaghers“ in Nova Scotia. Hinzu kommen drei Bergbauprojekte in Kanada mit gänzlich anderen Rohstoffzielen: „A-Lake“ in New Brunswick (Kupfer, Zinn, Zink), und, wiederum in Québec „Dissimieux“ (Titan, Phosphate) – und natürlich „Lithium381“ (Lithium).

