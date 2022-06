Gemischte Stimmung auf der PDAC

Auf der weltweit wichtigsten Bergbaumesse, der Prospectors and Developers Association in Toronto, ist die Stimmung zum Teil sorgenvoll





Den Anlegern machen die steigende Inflation, eine drohende Rezession und die Wirtschaftspolitik Sorgen. Einerseits sind die Preise für diverse Rohstoffe hoch, denn es gibt Lieferkettenprobleme, steigende Nachfrage und Auswirkungen des Krieges. Andererseits stellt die aktuelle Entwicklung des Aktienmarktes das Vertrauen der Investoren auf eine Probe. Forschungsdirektor und Leiter der Bergbaustudien bei S&P Global, Mark Ferguson legte in einer Präsentation auf der PDAC dar, dass die Explorationsbudgets erheblich angestiegen sind. Diese haben im Jahr 2021 11,2 Milliarden US-Dollar überschritten. Die Explorationsfinanzierung hingegen ist nicht so stark gewachsen. Obwohl es also gerade Finanzierungsprobleme gibt, steigt die Marktkapitalisierung für den gesamten Bergbaubereich. Dieses Jahr, so Ferguson, werden die Bergbaubudgets um fünf bis 15 Prozent nach oben gehen. Haupttreiber hierbei sei vor allem die Gold- und Kupferexploration.





Nicky Shiels von MKS PAMP sieht den Fokus der Anleger beim Gold. Sie erwartet, dass vermehrt Geld aus dem Bereich Energie abgezogen wird und in Gold geht. Denn die Attraktivität des Goldes als Absicherung gegen Inflation wächst. Preislich sei aber eine Prognose schwierig, da der zukünftige Goldpreis größtenteils davon abhängt, wie die Maßnahmen der Fed sein werden, um die Inflation zu unterdrücken. Wenn Preise günstig sind, denn Gold wird aktuell durch einen festen US-Dollar und steigende Anleiherenditen preislich nach unten gedrückt, dann sollte man die Gelegenheit nutzen und sich Unternehmen wie Osisko Gold Royalties oder Empress Royalty anschauen. Als Royalty-Unternehmen bieten beide eine Diversifizierung an. Empress Royalty besitzt Silber- und Goldinvestitionen in Peru, Kanada und Mexiko. Osisko Gold Royalties hat in seinem Portfolio mehr als 160 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

