Gelten Börsenweisheiten noch oder nicht

Eine bekannte Börsenregel lautet, man solle im Mai verkaufen und im Herbst wieder einsteigen

Würden diese und andere Börsenregeln immer zutreffen, wären wir alle Aktien-Millionäre. Aber wo liegt der Ursprung der „sell in may and go away“-Regel überhaupt. Im 17. und 18. Jahrhundert ging im Vereinigten Königreich die Oberschicht aufs Land. Daher verkauften sie zuvor Aktien. Im September kehrte die Oberschicht nach London zurück und agierte wieder an der Börse. Bei einer Untersuchung der vergangenen Jahre kommt allerdings heraus, dass in 22 von 36 einzelnen Jahren das Befolgen dieser Strategie zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen geführt hätte. Und betrachtet man 57 Jahre, dann fällt das Ergebnis sogar noch schlechter aus. Saisonalität an den Märkten zu beobachten ist sicher interessant, aber sie sollte nicht überbewertet werden. Heute scheinen die Märkte an schlechte Bedingungen gewöhnt zu sein. Bankenkrisen, Zinsängste und Inflation sowie geopolitische Querelen sind zum täglichen Brot geworden. Über ein Ende der Zinserhöhungen von EZB und Fed wird diskutiert. Ob noch dieses Jahr oder vielleicht erst Anfang nächsten Jahres, die Inflation wird jedenfalls in Europa über den Zinsen bleiben. Von daher droht den Aktien keine Gefahr.





Da werden Gold und Silber weiter zu den bevorzugten Investmentmöglichkeiten gehören, denn sie versprechen Sicherheit über längere Zeit. Silber als Metall für hochtechnologische Erzeugnisse sollte von den zunehmenden Einsatzgebieten profitieren. Ob Smartphones, Tablets, in Kraftfahrzeugen und in der Solarbranche, Silber kommt zum Einsatz. Zwar ist Gold ein stärkerer Diversifikator als Silber, aber der kleine Bruder kann ebenfalls als guter Portfoliodiversifikator seinen Dienst tun. Auch ist aktuell Silber je Unze günstiger als Gold. Wenn Anleger auf die Bindung des Silbers an die Wirtschaft setzen möchten, kann dies mit Werten wie Tier One Silver oder Vizsla Silver geschehen. Tier One Silver ist in Peru mit mehreren Projekten (Gold, Silber, Basismetalle) vertreten, darunter das Curibaya-Projekt. In Mexiko arbeitet Vizsla Silver am früher produzierenden Silber-Gold-Projekt Panuco.





