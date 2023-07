Geldwäsche und Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden schon Anfang 2022 wegen des Verdachts von Geldwäschepraktiken auf eine graue Liste gesetzt

Ein globales Gremium, darunter China, Südkorea und Japan, steht für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Die Vereinigen Arabischen Emirate haben nun Emirates Gold wegen Geldwäschevorwürfen suspendiert, das heißt das Land hat die Lizenz einer großen Goldraffinerie ausgesetzt. Letzten Freitag hat dann die London Bullion Market Association die Mitgliedschaft von Emirates Gold suspendiert. Denn zwei Eigentümer von Emirates Gold sollen mit Geschäftsleuten aus Simbabwe verwandt sein. Und eben diese Geschäftsleute seien an Geldwäsche beteiligt gewesen. Der internationale Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate ist groß, denn gegen Geldwäsche werden strenge Maßnahmen ergriffen.

Natürlich wollen die Emirate von der Liste der globalen Aufsichtsbehörde gestrichen werden. Doch dass die Finanzkriminalität bekämpft wird, muss das Golfland erst überzeugend darlegen. So hat die Zentralbank der Emirate erst Anfang des Jahres neue Leitlinien erstellt, um letztendlich die weltweite Kritik einzudämmen. Geldwäsche ist weltweit ein Problem. Hierzulande existiert seit 2021 ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Banken müssen verdächtige Transaktionen genau beobachten und bei Verdacht auf Geldwäsche dürfen sie Kundenkonten einfrieren. Geldwäsche hin oder her, Anleger, die ihr ehrlich erspartes Geld im Goldbereich anlegen wollen, können sich physisches Gold zulegen oder auf die Werte von Goldunternehmen wie Condor Gold oder Chesapeake Gold zurückgreifen. Condor Gold legt den Schwerpunkt auf drei Projekte in Nicaragua. Das La India Projekt (100 Prozent) umfasst 588 Quadratkilometer und deckt 98 Prozent des historischen Goldbergbaugebietes La India ab. Chesapeake Gold ist in Nord- und Südamerika aktiv. Das aussichtsreiche Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.