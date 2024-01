Geldpolitische Entscheidungen werden Goldpreis antreiben

Impulse für einen steigenden Goldpreis werden geldpolitische Maßnahmen bringen. Aktuell dürfte es eher seitwärts gehen

Gut 15 Prozent Plus erreichte der Goldpreis in 2023 in US-Dollar gerechnet. In Euro waren es auch noch rund acht Prozent. Und dies trotz steigender Zinsen. Sogar ein neues Allzeithoch von 2.135 US-Dollar je Unze Gold wurde erreicht. Nun sind die Blicke auf die EZB und die Fed gerichtet. Präsidentin Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank nannte zwar Diskussionen über Zinssenkungen noch verfrüht, jedoch war sie in Sachen Inflationsentwicklung positiver gestimmt. Der Goldpreis hat sich daraufhin (in Euro) nicht viel bewegt. Noch wichtiger ist die Situation in den USA. Hier ist der Zeitpunkt der Zinssenkung bedeutender, da ja der US-Kapitalmarkt deutlich größer ist als der europäische. Bei der Goldnachfrage steht immer auch China im zentralen Interesse. Hier sollte beobachtet werden, wie sich die Konjunktur entwickelt. Jedenfalls ist, auch wenn Chinas Wirtschaft schwächelt, Gold begehrt. So importierte China im Dezember 2023 rund 50 Tonnen Gold netto. Dies ist der höchste Wert seit Februar. Insgesamt lagen die Goldimporte aus Hongkong im vergangenen Jahr auf einem Fünf-Jahreshoch. Im Vergleich zu 2022 ist die Goldnachfrage in 2023 um rund neun Prozent angestiegen. Vor allem Barren und Münzen erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, ebenso die Gold-ETFs.

Laut der China Gold Association stieg der Goldschmuckverbrauch in 2023 um fast acht Prozent. Die Käufe von Goldbarren und Münzen gingen um knapp 16 Prozent nach oben. Besonders Chinas Mittelschicht scheint darum bemüht, Reichtum zu erhalten. Auch war der Yuan schwach und der Immobilienbereich gab Anlass zu Sorgen. Diese Sicherung von Vermögenswerten sorgte so in China bei den Goldimporten für das Rekordhoch. Hierzulande sollten Goldinvestoren auch auf Goldunternehmen und Gold-Royalty-Unternehmen wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties schauen. Bei diesen Royalty-Gesellschaften bekommt der Anleger eine Beteiligung an einer Vielfalt von Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Gold Royalty ist auf Nord- und Südamerika fokussiert. Osisko Gold Royalties konnte 2023 Rekordeinnahmen generieren.

