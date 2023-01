Geht die Party jetzt erst richtig los?

Der Start ins neue Jahr verlief sehr freundlich und hat sicherlich einige Akteure auf dem falschen Fuß erwischt. Entsprechend zurückhaltend zeigt sich ein Teil der Anleger, die damit auf einen Rücksetzer für einen günstigen Einstieg warten. Aus dieser Sicht dürfte eine durchaus zu erwartende Gegenbewegung nach unten im DAX in der Region um 14.400 Punkten nicht überraschen.



China sorgt für Kursfantasie





Die strikte Corona-Politik Chinas hatte in den vergangenen Monaten weltweite Auswirkungen. So kam es immer wieder zu Störungen bei den Lieferketten, da die Unternehmen aufgrund der verhängten Lockdowns nicht produzieren konnten. Nachdem die Proteste immer lauter wurden, hat die chinesische Führung die Vorgehensweise ebenso radikal geändert. Dies führt natürlich zu einer Explosion der Erkrankten, was sich aber in den kommenden Wochen wieder einpendeln dürfte. Die Märkte reagieren auf diese Änderung mit freudigen Erwartungen. Zwar dürfte zunächst die chinesische Wirtschaft von der Öffnung profitieren. In den kommenden Monaten sollte sich das dann aber auch hierzulande bemerkbar machen. Aus dieser Sicht wäre ein weiterer Anstieg am Aktienmarkt durchaus zu begründen.Aufgrund der steil ansteigenden Inflation haben die Notenbanken im vergangenen Jahr mit einer Zinswende begonnen. Zwar zeigen die jüngsten US-Inflationszahlen weiter nach unten, dennoch dürfte die US-Notenbank die Zinszügel vorerst weiter straffen. Schließlich befindet sich die Inflation, auch wenn diese mittlerweile rückläufig ist, immer noch deutlich über dem Ziel von zwei Prozent. Ähnlich sieht es auch in Europa aus, so dass weitere Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank auch in den kommenden Monaten zu erwarten sind. Dabei steht die Bekämpfung der steigenden Preise im Vordergrund, wobei eine Abschwächung der wirtschaftlichen Entwicklung in Kauf genommen wird. Entsprechend sind weitere Zinsschritte auch bereits eingepreist. Sollte sich die Inflation überraschend schnell abschwächen, könnte dies ein Impuls für einen weiteren Anstieg der Aktienmärkte darstellen. Aufgrund des raschen Anstiegs seit dem Jahreswechsel sollte aber zunächst eine kleine Konsolidierung nicht überraschen. Diese könnte dann aber wieder ein attraktives Einstiegsniveau mit sich bringen.Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader