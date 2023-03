Geflügel und Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber wird vielfältig genutzt. Neben dem enormen Bedarf bei Solarzellen, kann Silber auch beim Thema Geflügel helfen

Laut Prognosen wird bis 2050 das meiste Silber in die Produktion von Solarzellen wandern. Bei den Gold und Silber liebenden Indern vergrößert sich gerade die Auswahl an Silberprodukten. Sogar in der Photographie lebt Silber als gefragter Rohstoff wieder auf. In der Medizin wird Silber oft verwendet, etwa auf Teststreifen. Das Silber kann auch Geflügelabfälle und Exkremente weniger gefährlich machen. Fast 40 Prozent der weltweiten Fleischversorgung werden mit Geflügel gedeckt. So gehört die Geflügelzucht zu den am schnellsten wachsenden Agrarbereichen weltweit. Riesige Geflügelfarmen produzieren große Mengen Abfall, der viele gefährliche Bakterien beinhaltet, die ins Wasser gelangen können. Um dem entgegenzuwirken, aber nicht mit schädlichen Chemikalien, wird mit Silber als Ersatz geforscht. Das antibakterielle Silber kann Keime abtöten und schadet nicht der Umwelt und nicht dem Geflügel. Wird das meist verwendete Calciumhypochlorit zusammen mit Silber-Nanopartikeln verwendet, können 100 Prozent der gefährlichen Mikroben abgetötet werden.

Silber als Investment wird von vielen Anlegern geschätzt. Für indische Anleger eröffnen sich jetzt neue Möglichkeiten. Neben dem physischen Silber können sie in börsengehandelte Silberprodukte und auch in digitales Silber, das ist neu, investieren. Das erspart auch Lagerprobleme. Indien ist der weltweit größte Hersteller von Silberprodukten. Vom gesamten indischen physischen Silber (Barren und Münzen) wird etwa ein Drittel von indischen Investoren erworben. Anleger hierzulande könnten mit einem Investment in Silbergesellschaften auf das Edelmetall setzen. Da käme MAG Silver in Betracht. Unter hochgradigen Projekten in Nord- und Südamerika ist die Juanicipio-Silbermine in Mexiko das Hauptprojekt. Es liegt im Fresnillo Trend in einem weltweit führenden Silbergebiet, Partner ist Fresnillo. Tier One Silver kümmert sich um Silber-, Gold- und Basismetallliegenschaften in Peru. Flaggschiffprojekt ist das Curibaya-Projekt, das bereits über hervorragende Bohrergebnisse verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).

