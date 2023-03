Gamestop mit überraschendem Gewinn

Schlug das Pendel in Sachen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bis vor zwei Wochen noch in Richtung 50 Basispunkte aus, haben die Turbulenzen im Finanzsektor dafür gesorgt, dass die ersten sogar schon heute mit einem Ausbleiben eines Zinsschrittes rechnen. Das Ergebnis dürfte aber wohl zwischen beidem bei einem Viertelprozent liegen, damit sollte auch die Börse ganz gut leben können. Denn die Fed würde zeigen, dass sie beides ernst nimmt: die Geldwert- und die Finanzmarktstabilität.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Im Vorfeld der Entscheidung heute um 19 Uhr dürfte an der Frankfurter Börse nach der Hektik der vergangenen Tage deshalb zunächst etwas Ruhe einkehren. Sollte die Bankenkrise am Ende in der Tat dazu führen, dass die Wende von der Zinswende schneller kommt als gedacht, die Hiobsbotschaften aus dem Sektor ausbleiben und irgendwie auch die Inflation wieder runterkommt, könnte die Aufregung der letzten zwei Wochen auch etwas Positives gehabt haben.

Die Frage in Frankfurt wird sein, ob der Deutsche Aktienindex nach dem Zinsentscheid genug Aufwind hat, die Marke von 15.300 Punkten zu überwinden. Dann könnte man zumindest aus charttechnischer Sicht noch von einer gesunden Korrektur sprechen, nach der der Markt einen weiteren Anlauf auf das Jahreshoch nehmen könnte.

Der US-Videospielehändler Gamestop wurde vielen Anlegern erst durch wilde Spekulationen an der Börse bekannt. Ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell durch das Internet obsolet geworden war und bei dem nur wenige an einen wirtschaftlichen Turnaround glaubten, könnte diesen aber nun tatsächlich geschafft haben. Im abgelaufenen Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn von gut 48 Millionen US-Dollar. Im entsprechenden Vergleichsquartal des Vorjahres verlor das Unternehmen noch 147 Millionen Dollar. Als Reaktion auf die Zahlen sprang die Aktie nachbörslich über 30 Prozent nach oben. Ob es sich dabei allerdings wirklich um eine nachhaltige Trendwende handelt, darüber dürften wohl erst die nächsten Quartalszahlen Auskunft geben.