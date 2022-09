MIT GUTEM GEWISSEN FÜRS ALTER VORSORGEN

Nachhaltige Rentenversicherungen sind immer mehr gefragt

(djd). Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Für viele Menschen wird das Thema auch bei der finanziellen Vorsorge für den eigenen Ruhestand immer wichtiger. Sie wollen mit ihrem Geld einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten. Daher achten sie zunehmend auf Anlageprodukte, die ökologische, soziale und ethische Standards berücksichtigen.



Versicherungskunden sollten sich gut informieren





Die Lebensversicherer in Deutschland haben das Thema Nachhaltigkeit und die wachsende Nachfrage nach entsprechenden Produkten erkannt. Doch die Unterschiede liegen im Detail: Woran können Verbraucher erkennen und bewerten, wie konsequent der einzelne Anbieter das Thema Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen umsetzt? Wer bei der privaten Altersvorsorge darauf Wert legt, sollte sich vor allem gut informieren. Einen entscheidenden Einblick geben die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen. Alles, was darüber hinaus unklar bleibt, sollten Kunden im Beratungsgespräch erfragen. Die Signal Iduna Lebensversicherung AG beispielsweise setzt Nachhaltigkeit bei Gebäuden, Produkten und in der Kapitalanlage um. Die Kundengelder werden nach den Prinzipien der Vereinten Nationen (UN) und nach Standards der Europäischen Union (EU) angelegt. Dabei werden sogenannte ESG-Kriterien berücksichtigt. „E“ steht für „Environment“, wie Umwelt, „S“ für „social“, wie Arbeitssicherheit und Gesundheit, und „G“ für Governance, eine nachhaltige Unternehmensführung. Investiert wird beispielsweise stark in Wind- und Solarparks sowie in Immobilien, die Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.Für Versicherer ist es kaum möglich, das über Jahrzehnte aufgebaute Beitragsvermögen der Kunden von heute auf morgen in nachhaltige Anlagen umzuschichten. Schließlich geht es um Milliardenbeträge, die meist über lange Zeiträume und noch gut verzinst angelegt sind. Kunden wollen aber ihre kompletten Beiträge über die gesamte Vertragslaufzeit nachhaltig investiert wissen. Beim Dortmunder Lebensversicherer werden Kundengelder und Versicherungsvermögen deshalb vom ersten Tag an nachhaltig ausgerichtet angelegt, mehr Infos gibt es unter www signal-iduna de. Bei der fondsgebundenen Rentenversicherung gilt dies für die gesamte Vertragslaufzeit. Also sowohl in der Ansparphase als auch dann, wenn die Rente gezahlt wird.

