GOLD auf Unterstützung und extrem spannend

Mit dem Bruch der signifikanten Unterstützung bei 1.784 hat es den Bullen einen ordentlichen Schlag verpasst. Der Goldpreis ging daraufhin nochmals eine Etage tiefer und pendelte sich über der Marke von 1.772 ein. Im Daily-Chart haben wir so langsam aber sicher ein technisch überverkauftes Niveau erreicht, weshalb wir den Intraday-Verlauf (auf Stundenbasis) genauer unter die Lupe nehmen.





Ausblick



Gelingt es dem Goldpreis sich von 1.772 (speziell zur US-Session) zu lösen, sind LONGS die erste Wahl, mit Kursziel in Richtung oberes Begrenzungsniveau 1.784-1.787. Ein bestätigter Bruch auf der Oberseite führt mit einem (Re-LONG) zu 1.790 und die runde Marke von 1.800.

Scheitern die Bullen an 1.772 so liegt ein weiterer Support bei 1.765, wo erneut LONGS favorisiert werden. Erst ein Close unter 1.765 trübt die aktuell positive Tendenz weiter ein, was zu einem Verkaufssignal mit Kursziel an die untere Begrenzung von 1.757 führt.



Hinweis:



