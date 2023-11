GOLD: Weiter bullisch und weiter über 2.000!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

ABSTRACT: Der Tageschart bleibt bullisch zu interpretieren. Kann sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 2.020/22 US-Dollar und übergeordnet der Bereich bei 2.039/42 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange das Edelmetall über der SMA20 notiert.

· Aktuelle Gold Analyse am 25.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

· Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (20.11.2023 - 24.11.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1980,1 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 41,60 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 0,50 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Es stellte sich am Montagvormittag zunächst Schwäche ein. Gold konnte sich im Bereich der 1.965,3 US-Dollar stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hielt bis Dienstagnachmittag an und führte das Edelmetall bis an die 2.007,4 US-Dollar. Bis Mittwochnachmittag ging es übergeordnet in einer Box seitwärts, die im Nachgang dessen nach Süden aufgelöst wurde. Die Abgaben hatten aber einen überschaubaren Charakter. Das Edelmetall konnte sich stabilisieren und wieder moderat erholen. Es setzte sich im Bereich der 1.990 US-Dollar fest. An dieser Marke ging es bis Freitagnachmittag entlang, ehe sich wieder Kaufdruck einstellte. Die Notierungen übersprangen im Zuge dessen erneut die 2.000 US-Dollar Marke. Gold ging bei 2.002,1 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über der 2.000 US-Dollar-Marke als auch über dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Das Wochentief konnte auch über dem Level der Vorperiode markiert werden. Der Wochenschluss wurde über der 2.000 US-Dollar-Marke formatiert, was auch zu einem weiteren Wochengewinn geführt hat. Damit hat Gold in diesem Jahr 25 Wochen mit einem Gewinn abgeschlossen. Die Range lag unter der der Vorwoche als auch unter dem Jahresdurchschnitt. Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.005,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.007,8 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde aber nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nur teilweise gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.966,2 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.964,1 US-Dollar.

Gold-Widerstände

2.004,4

2.019,7

2.035,6

2.040,9

2.055,7

Gold-Unterstützungen

1.996,3

1.995,8

1.994,4

1.983,5

1.980,3

1.975,9

1.962,7

1.942,0

1.935,9

1.932,4

1.912,2

1.904,5

Intraday-Marke 2.023 und 1.974

Tagesschlussmarken 2.041 und 1.871

und Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.223 bis 1.087

Range 2.484 bis 746

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn auf der SMA20 (aktuell bei 1.975,9 US-Dollar) aufgesetzt hat, sich hier stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung wieder an und über die 2.000 US-Dollar Marke.

Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. Kann sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 2.020/22 US-Dollar und übergeordnet der Bereich bei 2.039/42 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange das Edelmetall über der SMA20 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Wird diese Linie aufgegeben und setzt sich die Schwäche weiter fort, so könnten sich die Abgaben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.942,0 US-Dollar) bzw. bis an die SMA50 (aktuell bei 1.935,9 US-Dollar) fortsetzen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist im Handelsverlauf unter die SMA20 (aktuell bei 1.996,3 US-Dollar) gefallen, konnte sich aber wieder rasch über diese Linie schieben und nachfolgend auch festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie immer wieder angelaufen wurde, aber bei jedem Rücksetzer gehalten hat. Zum Wochenschluss konnte sich das Edelmetall über der SMA20 etablieren.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange Gold über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollte sich im Rahmen von Schwäche Abgaben einstellen und die SMA20 aufgegeben werden, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 1.983,5 US-Dollar) stabilisieren. Eintrüben würde sich das Stundenchart dann wieder, wenn sich Gold unter der SMA50 festgesetzt hat. Sollte sich dies einstellen, so könnte es weiter abwärts an die SMA200 (aktuell bei 1.962,7 US-Dollar) gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 2.020/2.041 US-Dollar gehen. Ein Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie mit Bestätigung am Folgetag würde Fragezeichen hinter die laufende Bewegung stellen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.002,1 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.003,3, bei 2.005,4, bei 2.007,6, bei 2.009,1, bei 2.011,3, bei 2.013,8, bei 2.016,1, bei 2.018,8 bzw. bei 2.020,1 US-Dollar gehen. Über der 2.020,1 US-Dollar könnte Gold an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.022,7, bei 2.023,9, bei 2.024,6, bei 2.026,0, bei 2.028,8, bei 2.030,1, bei 2.032,2, bei 2.034,8, bei 2.036,6, bei 2.038,7, bei 2.040,5, bei 2.042,8, bei 2.044,1, bei 2.046,7 und dann bei 2.048,9 US-Dollar laufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.002,1 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.000,3, bei 1.998,2, bei 1.996,3, bei 1.995,8, bei 1.994,3, bei 1.991,9, bei 1.990,5, bei 1.988,5, bei 1.986,2, bei 1.984,1, bei 1.982,7, bei 1.980,3 und dann bei 1.979,4 US-Dollar laufen. Geht es unter die 1.979,4 US-Dollar Marke, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.977,2, bei 1.975,9, bei 1.974,4, bei 1.972,9, bei 1.970,0, bei 1.968,4, bei 1.966,5, bei 1.964,3, bei 1.962,2, bei 1.960,5, bei 1.958,7, bei 1.956,1, bei 1.954,0 bzw. bei 1.951,7 US-Dollar zu finden.

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.