GOLD: Das Potenzial einer Gegenreaktion steigt

Mit einem Wochenschlusskurs bei knapp 1.700 USD je Unze, verzeichnete der Goldpreis (XAUUSD) vergangenen Freitag den fünften wöchentlichen Rückgang in Folge. Dies stellt das niedrigste Niveau seit 15 Monaten dar. Eine Trendumkehr war bislang nicht ansatzweise zu erkennen. Gegen weitere Kursabschläge spricht aus charttechnischer Sicht die signifikante Unterstützung im Bereich 1.690-1.670 USD. Auch die saisonale Tendenz spielt dem Goldpreis ab jetzt wieder in die Karten, was eine Gegenreaktion zunehmend wahrscheinlicher macht.



Ausblick:



Im Fokus steht die seit Februar 2020 bestätigte Unterstützungszone bei 1.690-1.670 USD. Sofern dieses Level nicht (nachhaltig) unterschritten wird, rechne ich mit einem Gegenimpuls und Reaktionspotenzial bis 1.723 USD. Ein Close über 1.723 USD öffnet weiteren Spielraum in Richtung oberes Begrenzungsniveau 1.755-1.766 USD, wo SHORTS favorisiert sind.



Bricht Gold die Unterstützung bei 1.690-1.670 USD (reiner Durchstich ausgenommen) ist dies ein Verkaufssignal mit Kurspotenzial bis 1.613 USD, wo erneut Long-Potenzial besteht.



