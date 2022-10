Gold in Form von Barren und Münzen sollte jeder besitzen

Wer hätte das vor einem Jahr für möglich gehalten? Zahlreiche Institutionen – darunter auch die Deutsche Bundesbank – prognostizieren für Deutschland in den kommenden Monaten Inflationsraten im zweistelligen Prozentbereich.

Gold – seit Generationen bestens bewährt

Obwohl sich Gold seit Generationen als Vermögens-, Krisen- und Inflationsschutz bestens bewährt hat, verpuffte der diesjährige Inflationsschub bislang wirkungslos. Doch aufgeschoben heißt nicht aufgehoben, schließlich geben unter dem Aspekt Werterhalt derzeit weder Euros noch Dollars eine gute Figur ab. Die in den vergangenen Jahrzehnten registrierte Explosion der Geldmengen und Schuldenberge dürfte diese wichtige Bedingung für „gutes Geld“ auch in Zukunft verhindern. Mit Blick auf die derzeitige Inflationslage sollten Geldanleger folgenden Sachverhalt unbedingt verinnerlichen: Hohe Inflation wirkt sich sowohl auf die Preise für die Lebenshaltung als auch auf die Kaufkraft von Währungen stark negativ aus.

Nur ein Beispiel: Bei einer unterstellten Inflationsrate von zehn Prozent p. a. würden sich auf der einen Seite Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs innerhalb von fünf Jahren um insgesamt 61 Prozent verteuern. Auf der anderen Seite würde sich aus der Sicht von Bargeld im selben Zeitraum ein Kaufkraftverlust in Höhe von 41 Prozent einstellen. Trotz massiv gestiegener Leitzinsen unterschreiten die Anleiherenditen das Inflationsniveau weiterhin deutlich, was negative Realzinsen verursacht. In normalen Zeiten gelten solche Marktphasen als Kaufargument für Gold, aber von Normalität scheint derzeit nicht nur die Finanzwelt weit entfernt zu sein.

Die Vorteile edler Barren und Münzen

Wer die Schutzfunktion des gelben Edelmetalls nutzen möchte, sollte sich aber über den Unterschied zwischen physischem Kapitalanlagegold (Barren & Münzen) und Papiergold im Klaren sein. Zertifikate, Optionsscheine, Futures und selbst physisch besicherte Exchange Traded Commodities bergen stets ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Kontrahentenrisiko, das im Extremfall sogar zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. Vereinfacht ausgedrückt kann man behaupten, dass diese Formen von Goldinvestments lediglich einem Stück Papier entsprechen, auf dem das Wort „Gold“ steht.

Gut zu wissen: Bei pro aurum kann der Erwerb von Goldmünzen oder -barren sowohl über den Besuch einer unserer Filialen als auch online erfolgen. Einen besonders komfortablen Handel mit sicherer Lagerung ermöglicht übrigens unser Edelmetalldepot, das den Edelmetallhandel (Gold, Silber, Platin und Palladium) regelrecht revolutioniert hat. Im Grunde genommen kann man das Edelmetalldepot als Pendant des von Banken angebotenen Wertpapierdepots für Börseninvestments betrachten. Zusätzliche Vorteile bietet übrigens unser in der Nähe von Zürich angesiedeltes Zollfreilager. Dort können Sie zum Beispiel Ihre Edelmetallschätze außerhalb der EU verwahren und dadurch Ihr Länderrisiko reduzieren. Ein besonders gewichtiger Vorteil stellt allerdings die Möglichkeit dar, Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium über das Zollfreilager (beim Einhalten einiger Regeln) mehrwertsteuerfrei zu handeln.

Apropos Steuern: Bei Edelmetallbarren und -münzen entfällt die bei Börseninvestments übliche pauschale Abgeltungssteuer. Nach einer Haltezeit von mehr als einem Jahr gelten nämlich etwaige Goldpreisgewinne als steuerfrei. Bei kürzeren Zeiträumen fällt hingegen der für private Veräußerungsgeschäfte gültige persönliche Steuersatz an, falls die realisierten Gewinne die sogenannte Freigrenze in Höhe von 600 Euro überschreiten sollten.

Fazit: Insbesondere Gold sollte man schlicht und einfach besitzen. Außerdem kann man es – ungeachtet des täglichen Marktrauschens – jederzeit als kaufenswert einordnen.