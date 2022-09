GOLDSPARPLAN: DURCH REGELMÄSSIGE EINZAHLUNGEN ZUM GOLDENEN VERMÖGENSSCHUT

In Österreich gibt es einen Begriff, der eigentlich schon längst auch in Deutschland zum festen Wortschatz gehören müsste: Als „Sparefroh“ bezeichnen unsere Nachbarn einen Menschen, der nicht verschwenderisch lebt, sondern sein Geld zusammenhält und zurücklegt. Auch den Deutschen wird nachgesagt, eine Nation der „Sparefrohs“ zu sein.

Doch was seit vielen Jahren in der Währungspolitik passiert, macht Sparer alles andere als froh. Die Inflation entwertet das Vermögen der Deutschen, die ihr Geld weiterhin am liebsten im Sparschwein oder auf dem Sparbuch aufbewahren. Eine rekordverdächtig hohe Inflation von fast neun Prozent ergibt in Verbindung mit einem Zinsniveau knapp über den Nullpunkt eine sogenannte „negative Realverzinsung“, sodass die Kaufkraft der Sparguthaben kontinuierlich an Wert verliert.

Immer mehr Menschen in Deutschland entdecken deshalb alternative Investment-Methoden. Und während Menschen hierzulande weiterhin Berührungsängste mit Aktien oder Anleihen haben und sich Immobilien zur Wertanlage schlicht nicht leisten können, gewinnt Gold an Bedeutung. Das Edelmetall-Investment ist kinderleicht und dank des dichten Filialnetzes von pro aurum in vielen Regionen Deutschlands unkompliziert erreichbar.

Dennoch wünschen sich viele Menschen, regelmäßig Geld in Gold anzulegen, ohne den Edelmetallhändler des Vertrauens persönlich aufsuchen und sich um Transport, Lagerung und Versicherung der Edelmetalle zu kümmern. Hierfür hat pro aurum ein Rundum-sorglos-Paket geschnürt: Mit dem Goldsparplan ist es möglich, durch regelmäßige Einzahlungen ein Vermögen auf Basis von Sachwerten zu sparen.

Der Goldsparplan aus dem Hause pro aurum funktioniert denkbar einfach. Der Sparer legt ein Sparziel fest, also ein bestimmtes Anlageprodukt aus dem Sortiment von pro aurum. Zur Verfügung stehen sowohl Münzen als auch Barren aus Gold, außerdem lässt sich ein Sparplan inzwischen auch für Silber (Maple Leaf) und Platin (Platinbarren) abschließen. Weiters wird eine monatliche Sparrate festgelegt. Durch regelmäßige Einzahlungen wird dieses Sparziel eines Tages erreicht und der entsprechende Artikel entweder an den Kunden ausgeliefert oder wahlweise in ein Edelmetalldepot, ebenfalls bei pro aurum, überführt. Danach beginnt das Sparen erneut.

Der pro aurum Goldsparplan zeichnet sich durch maximale Flexibilität aus. So kann die Sparrate jederzeit angepasst werden und es sind auch Einmalzahlungen möglich, um das Sparziel schneller zu erreichen. Die Einzahlungen werden zum jeweils aktuellen Goldkurs in einen Besitzanteil („Bruchanteilsgold“) des jeweiligen Sparziels umgerechnet. Diese Anteile können übrigens auch vor Erreichen des Sparziels verkauft werden.

Der Goldsparplan ist eine vorzügliche Gelegenheit, um eine langfristige Edelmetall-Anlagestrategie umzusetzen. So profitieren Investoren durch regelmäßige Käufe vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Dieser Effekt ergibt sich deshalb, weil mit regelmäßigen Käufen das Risiko von kurzfristigen Ausschlägen nach oben oder unten bei der Preisentwicklung minimiert wird. Es wird ein stabiler Mittelwert erzielt, der auch im historischen Vergleich attraktiv ist.

