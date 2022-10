Goldmünzenserie zu Musikinstrumenten wird abgeschlossen: maximale Qualität für kleines Geld

Zu den hartnäckigen Irrtümern rund um Gold zählt, dass das Edelmetall nur für Zeitgenossen mit einem großen Geldbeutel erschwinglich ist. Und auf den ersten Blick stimmt diese Annahme durchaus, denn eine Feinunze liegt seit Langem im vierstelligen Bereich und für einen Kilo-Goldbarren wird der Gegenwert eines Oberklasse-Fahrzeuges fällig. Doch es geht auch anders: Bereits für wenige Hundert Euro erhalten Sammler und Anleger eine Goldmünze mit einem hohen Feingehalt in Weltklasse-Prägequalität.

Die Rede ist von den kleinen Goldmünzen, die von der Bundesrepublik Deutschland geprägt werden. Seit dem Jahr 2017 gibt es die Gewichtseinheit zu einer Viertelunze, die in der Welt des Edelmetall-Investments schon lange zu den Standard-Stückelungen gehört, als Sammlermünze in Gold. Die Bundesregierung hatte damals eine einmalige Sondermünze zum Reformationsjubiläum herausgegeben, doch der überwältigende Erfolg dieser Emission ließ den Verantwortlichen in Berlin keine andere Wahl, als die Viertelunzen als neue Gewichtseinheit im Prägeprogramm der Bundesrepublik zu etablieren.

Zum Ende des Jahres 2022 steht nun ein bedeutsames Ereignis in der Numismatik bevor: Die erste Goldmünzen-Serie mit einem Gewicht von einer Viertelunze wird abgeschlossen. Zwischen 2018 und 2022 widmete Deutschland seine Viertelunzen der Welt der Musik und bildete fünf verschiedene Musikinstrumente ab. Die Serie wurde im Jahr 2018 mit dem Kontrabass ins Leben gerufen, 2019 folgte der Hammerflügel, 2020 war das Orchesterhorn an der Reihe und 2021 die Pauke. Die fünfte und letzte Ausgabe, die Konzertgitarre, wurde Anfang Oktober 2022 vorgestellt und ist inzwischen bei pro aurum zu bekommen.

Die deutschen Goldmünzen stehen nicht nur bei Sammlern hoch im Kurs, auch Anleger greifen nach den staatlich lizensierten Goldmünzen. Denn die Bundesrepublik gibt zwar keine offiziellen Anlagemünzen heraus, doch mit ihren Gedenkmünzen in den Gewichtseinheiten zu einer 1/2 Unze, einer 1/4 Unze und einer 1/8 Unze bedient sie jedoch klassische Investment-Bedarfe. Und weil die meisten Motive aus den verschiedenen Serien zu Preisen nahe dem aktuellen Goldwert gehandelt werden, fällt die Entscheidung für eine deutsche Gedenkmünze anstelle eines Krügerrand oder eines Maple Leaf durchaus leicht.

Im Gegensatz zu den typischen Bullion-Münzen bieten die deutschen Gedenkprägungen nämlich alles, was das Sammlerherz begehrt. Sie weisen eine strenge Limitierung auf, werden standardmäßig in einer stabilen und kratzfesten Hartplastik-Kapsel und in einem edlen Etui eingebettet ausgeliefert. Ein Echtheitszertifikat rundet den hochwertigen Eindruck ab.

Während viele Sammler derzeit sehnsüchtig auf das noch fehlende Stück der Musikinstrumente-Serie warten, laufen bereits die Vorbereitungen für einen Nachfolger. Das Bundesfinanzministerium hat bereits angekündigt, dass die Viertel-Unzen im Jahr 2023 fortgeführt werden. Ab dem kommenden Jahr steht das deutsche Handwerk im Mittelpunkt der Goldmünzen. Die neue Serie ist ebenfalls auf fünf Jahre ausgelegt. Und es ist zu erwarten, dass dieses Thema ein ähnlich großes Interesse erfährt wie die Musikinstrumente, die sich zu einem Bestseller entwickelt haben.

Bildquelle: Composing / pro aurum