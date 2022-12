GK Software SE: Ein rundum überzeugendes Bild

Das positive Momentum bei GK Software hält an. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen das Umsatzwachstum sogar weiter beschleunigen, so dass nach neun Monaten ein Umsatzanstieg um 18 Prozent auf 113,0 Mio. Euro in den Büchern steht. Das EBIT und das Nettoergebnis konnten sogar leicht überproportional verbessert werden – und das, obwohl der Vorjahreswert von einem hohen positiven Einmalertrag profitiert hatte.

Bemerkenswerterweise schafft GK diese hohe Umsatz- und Gewinndynamik in einer Phase des Übergangs von Einmallizenzen auf das Subscription-Modell, in welcher eine temporäre Wachstums- und Margenschwäche nicht unüblich ist. Mit dem fortschreitenden Anstieg der wiederkehrenden SaaS-Erlöse, der wachsenden Kundenbasis, aus der erfahrungsgemäß laufend ein hohes Volumen an zusätzlichem Geschäft erwächst, und nicht zuletzt durch die hohe Innovationskraft verfügt GK über mehrere starke Wachstumstreiber, die eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung erwarten lassen. Besondere Erwartungen werden mit der Big-Data-Lösung GK Spot verknüpft, die unter anderem eine neue Dimension der Echtzeit-Personalisierung der Kundenansprache ermöglichen soll und die GK auf den Branchenmessen im Frühjahr präsentieren will.

Insgesamt sehen wir uns durch die Q3-Zahlen und die allgemeine Entwicklung von GK in unserer positiven Einschätzung erneut bestätigt. Nach einer leichten Anhebung unserer Schätzungen liegt unser Kursziel nun bei 192,00 Euro, unser Urteil lautet weiterhin „Buy“.

SMC-Research



