GK Software SE: „Wachstumsstark und profitabel"

Als Spezialist für Software für den filialisierten Einzelhandel gehört GK Software zu den weltweit führenden Anbietern. Aktuellen Studien zufolge ist das Unternehmen gemessen an der Zahl der Installationen die Nummer sechs im Weltmarkt und bei den Neuinstallationen seit drei Jahren klar führend. Dabei profitiert GK von dem hohen technologischen Stand seiner Produkte, bei denen zentrale Einzelhandelstrends wie Omnichannel bereits früh aufgegriffen wurden.

Der Ausbau der Marktstellung, bei dem GK auch von einer engen Partnerschaft mit SAP profitiert, hat sich in den letzten Jahren deutlich in den Zahlen niedergeschlagen. Getrieben vor allem von der internationalen Expansion der Kundenbasis wurden die Umsätze seit dem Börsengang im Jahr 2008 mit einer CAGR von 18 Prozent auf zuletzt über 130 Mio. Euro gesteigert, auch die Profitabilität gibt inzwischen – nach einer mehrjährigen, expansionsbedingten Schwächephase – die Stärke des Geschäftsmodells adäquat wieder. So konnte die EBIT-Marge in den letzten zwei Jahren von 3 auf über 13 Prozent verbessert werden, spätestens nächstes Jahr will GK die Marke von 15 Prozent erreichen. Im ersten Quartal 2022 wurde dazu mit einer Marge von über 20 Prozent bereits eine gute Basis gelegt.

Wir sehen noch großes Potenzial für GK, die erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen. Mit dem innovativen und laufend erweiterten Produktportfolio verfügt GK über große Chancen sowohl bei Bestandskunden als auch in der Neukundenakquise, zumal der Digitalisierungstrend des Einzelhandels die Bereitschaft der Händler für eine Modernisierung ihrer Software weiter stützen dürfte. Auch bietet die weitere Internationalisierung des Geschäfts noch weitere Optionen, zu deren Nutzung GK Software auch Akquisitionen erwägt. Die gesunde Bilanz bietet dafür einen ausreichenden Spielraum.

Insgesamt sehen wir bei GK Software eine sehr attraktive Chance-Risiko-Konstellation. Dies gilt ungeachtet der aktuellen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da sich diese inzwischen merklich im Zinsumfeld bemerkbar gemacht haben, haben wir die Rahmendaten unseres Bewertungsmodells etwas angepasst, woraus sich ein im Vergleich mit dem letzten Update etwas reduziertes Kursziel von 176,00 Euro ergeben hat (bisher: 188,00 Euro). Gegenüber dem aktuellen Kurs bietet dieses aber gleichwohl ein hohes Aufwärtspotenzial, weswegen wir unser positives Urteil „Buy“ bestätigen.

Quelle: SMC-Research

