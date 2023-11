GFT Technologies - Cloud- und KI-Lösungen sind gefragt

Die Aktie des IT-Spezialisten GFT Technologies meldete heute Geschäftszahlen und sorgte damit kurzzeitig für starke Schwankungen. Der Grund: Die Stuttgarter reduzierten das Umsatzziel leicht nach unten. Im weiteren Verlauf drehte die Aktie jedoch ins Plus und der Aufwärtstrend bleibt damit intakt.

Einen Umsatz von knapp 595 Millionen Euro generierte GFT Technologies in den ersten neun Monaten des Jahres – rund 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Katalysator war vor allem der Bankensektor und Kunden aus der Industrie. Der Ergebnis vor Steuern und Zins stieg um rund 14 Prozent. Bis 2026 will das Unternehmen doppelt so stark wachsen wie der Markt.

Digitalisierungsdruck wächst

Geschäftsprozesse beschleunigen, Kosten sparen und die zunehmenden regulatorischen Anforderungen drängen Unternehmen zu einer immer stärkeren Digitalisierung. Hinzu kommen Cloud-Lösung und Künstliche Inteligenz – zwei Buzz-Wörter, die in diesen Tagen Gewinn- und Umsatzwachstum versprechen. Von diesem Trend profitiert auch die im SDAX® notierte GFT Technologies.

Die Stuttgarter unterstützen weltweit vor allem Banken und Versicherer bei der Transformation von Geschäftsbereichen in die Cloud oder bei der Entwicklung von digitalen Dienstleistungen, um beispielsweise schnellere Banktransaktionen zu ermöglichen oder Kundenanfragen innerhalb von Sekunden zu beantworten. Für die VP Bank aus Lichtenstein hat der IT-Konzern inzwischen auch eine Lösung zur Tokenisierung von physischen Assets entwickelt. Nach eigenen Angaben hat GFT Technologies in den zurückliegenden Jahre zudem über 200 KI-Projekte umgesetzt. Mit GFT AI.DA Marketplace bietet das Unternehmen nun KI-Lösungen wie beispielsweise GFT Fraud Detection zum Aufspüren von unberechtigten Zahlungen oder den virtuellen Assistenten GFT Banking Agent. Nach Einschätzung der Experten der International Data Corporation (IDC) dürfte der Markt für KI-gestützte Systeme in den kommenden Jahren deutlich steigen. GFT Technologies hat im Rahmen des jüngsten Kapitalmarkttags im Oktober deutlich gemacht, von diesem Trend sowie der anhaltenden Digitalisierung im Finanzsektor und anderen Bereichen, partizipieren zu wollen. Dabei soll die hohe Abhängigkeit vom Bankbereich von aktuell 73 Prozent des Gesamtumsatzes bis 2026 auf 65 Prozent zu reduziert werden.

Mittelfristig ist ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv positiv für die Aktie gestimmt. Dabei verweisen sie auf die guten Zahlen und Wachstumsaussichten. Trotz eines unsicheren Marktumfelds konnte der Umsatz gesteigert werden. Zudem hat GFT Technologies mit Firmengründer Ulrich Dietz sowie Maria Dietz starke Ankeraktionäre die rund 36 Prozent der Anteile halten und primär auf nachhaltiges statt schnelles Wachstum setzen. Eine nachlassende Investitionsbereitschaft der Kunden oder Projektverschiebungen könnten sich jedoch jeder Zeit negativ im Zahlenwerk niederschlagen. Schlechte Nachrichten oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart:

Widerstandsmarken: 30,15/32,70/34,25 EUR

Unterstützungsmarken: 23,60/26,10/26,90/27,65/28,30 EUR

Die Aktie von GFT Technologies hat den jüngsten Abwärtstrend Anfang Oktober nach oben durchbrochen und schraubte sich inzwischen in den Bereich des 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben. In den zurückliegenden Tagen hat sich das Papier zwischen EUR 28,30 und 30,15 eingependelt. Zwischen EUR 30,15 und 30,40 findet die Aktie nun eine starke Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über dieses Level könnte eine weitere Rally bis EUR 32,70 getriggert werden. Auf der Unterseite findet der SDAX®-Wert zwischen EUR 26,10 und 28,30 eine breite Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 15.08.2022–09.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 09.11.2018 – 09.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

