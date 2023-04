GBP/USD: Warum das Währungspaar jetzt hoch spannend ist

Freitag, 31. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Currencies.

Heute geht’s also in den spannenden Währungsbereich und dort ins Währungspaar britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP/USD). Kurs von GBP/USD am Freitag, 31. März 2023 (17:40 Uhr MESZ): 1,2370 USD (-0,1%).

Zum Hintergrund

Bereits im Februar kam es zu einer Einigung der britischen Regierung mit der Europäischen Union (EU) im Streit über Brexit-Sonderregelungen für Nordirland. Das hat den GBP bereits im Vormonat beflügelt. In der Vorwoche überraschte dann der starke Inflationsanstieg in Großbritannien, der Erwartungen an künftig größere Zinsschritte der Bank of England (BoE) Nahrung gab. Rückblick: Bereits Anfang Februar erhöhte die BoE ihren Leitzins auf 4,0 Prozent.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart des Währungspaars GBP/USD. Deutlich zu sehen: die aktuell gültigen Schlüsselmarken. Diese definieren wir bei 1,180 USD (Unterstützung) und 1,245 USD (Widerstand). Ein besonderer Augenmerk liegt auf der 200-Tagelinie, die bei aktuell 1,186 USD verläuft und sich in der jüngsten Vergangenheit bereits als Support behaupten konnte. Aber bereits um 1,22 USD (21-Tagelinie) könnte eine mögliche Korrekturbewegung bei GBP/USD aufgefangen werden. Eine Marktübertreibung ist derzeit nicht erkennbar.

Die Prognose

Die Ausgangslage beim Währungspaar GBP/USD überzeugt grundsätzlich auf der Long-Seite. Dass sich die 200-Tagelinie vor vier Wochen als stabiler Support erwiesen hat – mit einer Hammerformation im Candle-Chart – visualisiert die Tragfähigkeit dieses gleitenden Durchschnitts. Nun gilt es im Wochenchart, den nächsten Widerstand bei 1,245 USD nach oben zu durchstoßen. Dies wäre charttechnisch höchst positiv zu bewerten. Die Schlüsselmarken auf der Unterseite (= Supports) sind zu beachten. Positiv auch: Der frische Schnittpunkt beim wöchentlichen MACD-Trendfolgeindikator (grün eingekreist).

Die Strategie

Gerade der MACD-Schnittpunkt im Wochenchart bewerten Chartisten als positives Signal. Übrigens auch ein Thema, auf welches ich in meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© bei Bedarf eingehe. So wies ich bereits vor einigen Wochen auf einen positiven MACD-Schnittpunkt im DAX-Indikator hin, was ich als positiv bewertete.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und stets ein gutes (Trading)Händchen!

Herzlichst,

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

